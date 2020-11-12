Hâlâ Koronavirüs Vakası Görülmeyen 10 Ülke

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID - 19 pandemisi, aslında kelimenin tam anlamıyl dünyanın her yerinde görülmedi. Hala hiç vaka olmayan yerler var. Resmi vaka açıklaması yapmayan Kuzey Kore ve Türkmenistan haricinde, gerçekten koronavirüsün uğramadığı ülkeleri listeledik.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve oldukça kısa bir sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak bir pandemiye dönüşen koronavirüs COVID - 19 ile mücadele hala sürüyor. Tüm dünyada maddi ve manevi olarak büyük sorunlar yaratan virüs ile henüz tanışmamış ülkeler olduğunu duymak oldukça şaşırtıcı. Koronavirüs olmayan ülkeler gerçekten hiç vaka olmayan yerler mi bu konuda emin olmak zor.

Koronavirüs olmayan ülkeler, vaka bildirmeyen ülkelerden oluşuyor. Ancak ülkede vaka var da mı bildirilmiyor yoksa gerçekten hiçbir vaka yok mu, bu konuda emin olmak kolay değil. Yine de özellikle ada ülkelerinin virüs haberleri duyulmadığı başladığı an kendilerini kapatarak pandemiden uzak kaldıkları biliniyor. İşte maske ve dezenfektan kullanmak zorunda kalmayan, koronavirüs vakası olmayan 12 ülke.

Koronavirüs olmayan ülkeler:

Kiribati

Marshall Adaları

Mikronezya

Nauru

Palau

Samoa

Solomon Adaları

Tonga

Türkmenistan

Tuvalu

Vanuatu

Kiribati

Nüfus: 110 bin

Konum: Okyanusya

Kiribati, Büyük Okyanus üzerinde bulunan bir ada ülkesi. Güneşin ilk doğduğu, günün ilk başladığı, yılın ilk değiştiği ülke olarak bilinen Kiribati’de bugüne kadar herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadığı biliniyor. Ada ülkelerinin giriş ve çıkışları kapatarak pandemiden etkilenmemeleri normal karşılanan bir durum.

Marshall Adaları

Nüfus: 58 bin

Konum: Okyanusya

Pasifik Okyanusu üzerinde bulunan Marshall Adaları onlarca ada ve yüzlerce adacıktan oluşuyor. Pandeminin ilk günlerinde sınırlarını kapatan ülkede, bugüne kadar hiçbir vakaya rastlanmadı. Hatta koronavirüs olan ülkelerden gelen yük gemileri ve tankerler bile ülkeye alınmadan önce 14 gün açıkta bekletildikten sonra ülkeye kabul ediliyor.

Mikronezya

Nüfus: 110 bin

Konum: Okyanusya

Büyük Okyanus üzerinde bulunan Mikronezya, yüzlerce adadan oluşan bir ülke. Pek çok kişi tarafından adı bile bilinmeyen bu ülke federatif bir yönetim yapısına sahip. Ülkede bugüne kadar hiçbir COVID - 19 vakasına rastlanmadı. Şu an oradaki insanlar, sahip oldukları bilinmezliğin keyfini sağlıklı kalarak sürdürüyorlar.

Nauru

Nüfus: 12 bin

Konum: Okyanusya

Nauru, Güney Pasifik bölgesinde bulunan kendi halinde küçük bir ada ülkesi. Günümüzde cumhuriyet ile yönetilen Nauru’nun kuruluşunda adada yaşayan 12 kabilenin etkisi var. Adada bugüne kadar hiçbir koronavirüs vakasına rastlanmadı ve durumun bu şekilde devam edeceği düşünülüyor.

Palau

Nüfus: 18 bin

Konum: Okyanusya

Büyük Okyanus’un güney bölümünde küçük bir ada ülkesi olan Palau, pandeminin ilk günlerinde sınırlarını kapattığı için ülkede bugüne kadar hiçbir koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. Ancak ülkenin temel geçim kaynağı turizm olduğu ve ülkeye girişler kapalı olduğu için bu süreçte büyük bir ekonomik kayba uğramıştır.

Samoa

Nüfus: 196 bin

Konum: Okyanusya

Büyük Okyanus üzerinde bulunan onlarca adadan oluşan Samoa’da bugüne kadar hiçbir COVID - 19 vakasına rastlanmamıştır. Ülke kendi içinde politik nedenlerden dolayı ikiye ayrılmış durumda olduğu için bir bölgeye gelebilecek olan virüsün, diğer bölgeye ulaşması mümkün değildir. Bu nedenle bir vaka olsa bile kolay kolay yayılım gerçekleşmeyeceği söyleniyor.

Solomon Adaları

Nüfus: 653 bin

Konum: Okyanusya

Birleşik Krallık ülkelerinden biri olan Solomon Adaları, Büyük Okyanus’un güney bölgesinde bulunan adalardan oluşan bir ülkedir. Benzer ülkelere göre daha kalabalık bir nüfusa sahip olmasına rağmen ülke, pandeminin ilk günlerinden beri giriş ve çıkışları kısıtladığı için bugüne kadar herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmamıştır.

Tonga

Nüfus: 103 bin

Konum: Okyanusya

Birleşik Krallık ülkelerinden biri olan ve krallıkla yönetilmekte olan Tonga, Büyük Okyanus üzerinde bulunan onlarca adadan oluşan bir ülkedir. Pek çok ada ülkesi gibi Tonga da pandeminin ilk günlerinden itibaren ülkeye giriş ve çıkışları kısıtladığı için ülkede bugüne kadar herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmamıştır.

Tuvalu

Nüfus: 12 bin

Konum: Okyanusya

Büyük Okyanus üzerinde bulunan mercan adalarından oluşan bir ülke olan Tuvalu, dünyanın her yerine uzak olduğu için pek turistik bir bölge değil, hatta küresel ısınmanın etkileri nedeniyle önümüzde yıllarda sular altında kalacağı düşünülüyor. Uzak olmasının tek iyi yanı olsa gerek, ülkede bugüne kadar hiçbir koronavirüs vakasına rastlanmadı.

Vanuatu

Nüfus: 292 bin

Konum: Okyanusya

Pasifik Okyanusu’nun güneyinde bulunan adalardan oluşan bir ülke olan Vanuatu’da bugüne kadar hiçbir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Ancak pek çok turizm ülkesi gibi Vanuatu’da pandemi sürecinden etkilendi ve ülke tarihindeki en büyük ekonomik küçülmelerden birini yaşadı.

Koronavirüs vakası olmayan ülkeler listesinde bulunan ülkeler, Türkmenistan ve Kuzey Kore hariç, Birleşmiş Milletler’e üye olan ülkelerdir. Farklı ülke ve bölgelerde, yalnızca belgesellerde gördüğümüz küçük kabile devletlerinde durum nedir bilinmiyor. Ancak bir ülke medeniyetten ne kadar uzaksa, koronavirüs gibi hastalıklardan da o kadar uzaktadır.