Dünya Çapında Koronavirüs Vakaları 50 Milyonu Aştı

Koronavirüs pandemisi, kuzey yarımkürede kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yeniden artış göstermeye başladı. Dünya çapında doğrulanmış vaka sayısı 50 milyonu aştı.

11 Mart tarihinde pandemi ilan edilen koronavirüsün hızı bir türlü azalmıyor. Özellikle nüfusun yüksek olduğu kuzey yarımkürede sıcaklıkların azalmaya başlamasıyla birlikte salgın yeniden hız kazanmaya başladı.

Almanya gibi pek çok Avrupa ülkesi yeniden karantina sürecine başlarken ülkemizde de daha öncekine benzer karantina önlemleri alındı. Genel duruma baktığımızda salgın oldukça ciddi bir noktada. Vaka sayıları da bunu doğruluyor.

Dünya çapında 50 milyon vaka

Johns Hopkins Üniversitesi’nin elindeki verilere göre dünya çapındaki vaka sayısı 50 milyonu aştı. En çok vaka ise 10 milyon ile Amerika Birleşik Devletleri’nde görüldü. Onu Hindistan ve Brezilya takip etti. Hastalık ABD’de en az 230 bin can kaybına neden oldu.

Dünya Sağlık Örgütü, 11 Mart’ta koronavirüsü pandemi ilan etmişti. Öncesinde de pek çok ülkede Covid-19 hastalarına rastlanmıştı. Ülkemizde de şu ana kadar 394.255 doğrulanmış vaka gözlemlenirken ne yazık ki 10.887 vatandaşımızı da pandemi nedeniyle kaybettik.

Pandemi sürecinde ortaya çıkan belirsizlik pek çok sektör için oldukça zorlayıcı olurken, çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletmenin de kapısına kilit vurmasına neden oldu. Karantina, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi hareketler günlük yaşamın bir parçası haline geldi.

2021 de zorlu geçebilir

Hem tespit edilen koronavirüs vakalarının sayısı hem de toplam ölüm sayısı artmaya devam ediyor. Sağlık uzmanlarına göre yeni normal, 2021 yılında -hatta 2022 yılında da- değişmeyecek, pandemi hayatlarımızdan kolay çıkmayacak.

Dünyanın dört bir yanında ilaç firmaları ve bilim insanları, koronavirüse karşı korunma sağlayacak bir aşı ve hastalara da umut ışığı olacak bir tedavi geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Gelecekte ise insanların bu salgına karşı sürü bağışıklığı kazanacağı tahmin ediliyor. O zamana kadar bize de önlem almak düşüyor.