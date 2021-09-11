Okullaşma Oranı Koronavirüs Nedeniyle Üçte Bir Azaldı

Hayatın birçok alanını etkileyen koronavirüs pandemisi eğitimde de büyük yaralar açtı. Hürriyet yazarı Nuray Çakmakçı, Millî Eğitim Bakanlığı’nın verilerini kaynak gösterdiği yazısında, okullaşmanın bu yıl üçte bir oranında azaldığını belirtti.

Koronavirüs pandemisi Türkiye’de görüldüğü ilk andan itibaren okullarda eğitime ara verildiğini biliyoruz. Bu durum ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler olmak üzere tüm kademelerde öğrencilerin eğitiminin büyük oranda aksamasına neden oldu. Ancak okulların kapanmasından yalnızca bahsi geçen kademeler etkilenmedi; eğitim hayatına yeni başlayacak olanların okullaşma oranı da büyük oranda düştü.

Hürriyet yazarı Nuray Çakmakçı, Millî Eğitim Bakanlığı’nın verilerini kaynak gösterdiği bugünkü yazısında, daha önce 5 yaşta yüzde 75 olan okullaşma oranının bu sene yüzde 50’ye kadar düştüğüne dikkat çekti. Çakmakçı, durum hakkındaki temennisini şöyle dile getirdi: “Eğitimin en önemli ve çocukların okullaşmasını etkileyen bu evresinde umarım artık yüz yüze eğitim devam eder de okul öncesi okullaşma oranı geçtiğimiz yılları aşar.” dedi.

İlk ve ortaöğretimde 18 milyon öğrenci eğitim görüyor:

Hürriyet yazarı, yazısında şunları aktardı: “Bakanlığın son yayınladığı istatistikler şöyle: Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 352 bin 605’i erkek, 8 milyon 733 bin 338’i kız olmak üzere toplam 18 milyon 85 bin 943 öğrenci örgün eğitim alıyor.”

“Öğrencilerden 15 milyon 194 bin 574’i resmî, 1 milyon 310 bin 605’i özel okullarda ve 1 milyon 580 bin 764’ü ise açık öğretim kurumlarında okuyor. Resmi okullarda eğitim görenlerin 7 milyon 802 bin 825’i erkek, 7 milyon 391 bin 749’u kız öğrenciden oluşuyor. Özel okullarda ise 723 bin 749 erkek, 586 bin 856 kız öğrenci eğitim görüyor.”

'Okul öncesi eğitim gören 1 milyon 225 bin öğrenci mevcut':

“Açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 826 bin 31’ini erkekler, 754 bin 733’ünü kızlar oluşturuyor. Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 225 bin 981’i okul öncesi eğitimde, 5 milyon 328 bin 391’i ilkokulda, 5 milyon 212 bin 969’ü ortaokulda ve 6 milyon 318 bin 602’si ortaöğretimde bulunuyor. Ortaöğretimdeki 6 milyon 318 bin 602 öğrencinin 3 milyon 920 bin 83’ü genel liselerde, 1 milyon 731 bin 556’sı mesleki ve teknik liselerde, 666 bin 963’ü de imam hatip liselerinde eğitim alıyor.”

“Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranı yüzde 7.9 oldu. Bu oran; yüzde 15.8 olarak okul öncesi, yüzde 5.1 olarak ilkokul, yüzde 6.1 olarak ortaokul ve yüzde 11 olarak ortaöğretim düzeyinde oldu.“

'Net okullaşma oranı beş yaş için yüzde 58':

“İstatistiklerde 2020-2021 eğitim öğretim yılı okullaşma oranlarına da yer verildi. Düzeltilmiş net okullaşma oranları; 5 yaş için yüzde 58,53 olarak okul öncesinde, yüzde 96,12 olarak ilkokulda, yüzde 95,67 olarak ortaokulda ve yüzde 87.95 olarak ortaöğretimde yer aldı.“

“Öğrencilerin bulundukları eğitim kademesine bakılmaksızın yaş grupları düzeyinde hesaplanan net okullaşma oranları; yüzde 28,95 olarak 3-5 yaş, yüzde 37,62 olarak 4-5 yaş, yüzde 58,53 olarak 5 yaş, yüzde 97,23 olarak 6-9 yaş, yüzde 98,55 olarak 10-13 yaş ve yüzde 90,76 olarak 14-17 yaş aralığında belirlendi.”