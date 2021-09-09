İstanbul'da Şimdi de 'Okul Servisi' Sorunu Patlak Verdi

Okulların açılması, pek çok kişiyi sevindirmiş olsa da servisçiler için durumdan pek de memnun değil. Zira konuyla ilgili yapılan açıklamalar, servis şoförlerinin endişeli olduklarını, okulların kapanma ihtimalini göz önünde bulundurduklarını ortaya koyuyor. Üstelik İstanbul'da kayıtlı olan 25 bin aracın 10 bin tanesi çalışmıyor.

6 Eylül 2021, Türkiye için kritik bir tarih olarak kayıtlara geçti. Zira koronavirüs pandemisi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır kapalı durumda olan okullar, nihayet yüz yüze eğitime başlayabildi. Ancak salgının tam olarak kontrol altına alınmamış oluşu, servisçileri endişelendiriyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamalar, servis şoförlerinin okullara öğrenci taşımak istemediklerini ortaya koyuyor. Elbette bu durum, öğrenci ile velileri doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

Konuyla ilgili açıklamalar, İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk tarafından yapıldı. Servisçilerin kapanma endişelerini dile getiren Öztürk, bu noktada kendilerinin de haklı olduğunu savundu. Hatta dikkat çeken bir istatistiği de paylaşan Hamza Öztürk, İstanbul'da kayıtlı olan 25 bin servis aracının 10 bin tanesinin kullanılmadığını ifade ediyor.

Okullar yeniden kapanırsa ne olacak?

Şu an servis aracı ihtiyacı var, servis şoförleri çalışmak istemiyor. Çünkü pandemi nedeniyle önlerini göremiyorlar başka işlerde çalışıyorlar. Ayrıca servis sorunu var. Okullardaki giriş çıkış saatleri teke döndüğü için bir araba tek bir iş yapabiliyor. Burada aldığı para asgari ücretin altına düşünce de millet okulda çalışmak istemiyor. İstanbul'da araba ihtiyacı değil zaman ayarlamasına ihtiyaç var. İstanbul'da 10 bin servis aracı şu an boşta. Pandemi döneminin etkisi var. İnsanlar hem tek iş yapacak hem de ilerisinin ne olacağını göremeyince haliyle okulda çalışmak istemiyor.

Bu insanlar tam 20 ay çalışmadılar. Onun için ister istemez herkeste bir tedirginlik var. Bu sorunun temelinde geçim kaynağı var. Devamlı iş arıyoruz, sıkıntısız ortam arıyoruz, yaptığımız işin karşılığını almak istiyoruz. Özel okullarda hala başka modellerde araba çalıştırmanın peşindeler. Servisten öğrenciden topladıkları paranın üçte birini arabaya verecekler. Şoförler çalışmak istemiyor çünkü şu an kimse önünü göremiyor. Yarın öbür gün bir açıklama gelse 'vaka sayıları arttı okullara ara verdik' diye şoförler ortada kalacaklar. Bunun için bir belirsizlik var. Servis şoförleri olarak şu an her işi yapıyoruz. Araç yıkamasından, valelikten, kuryelikten, kamyon şoförlüğü, halk otobüsü şoförlüğü, hatta inşaatta bile çalışan var arkadaşlarımızdan. Öncelikle okul saatlerinin 07.30 ve 09.00 olarak iki kademeye ayrılmasını istiyoruz. Okulların giriş saatlerinin hepsi birbirine çok yakın olduğu için başka bir iş yapamıyorsunuz. Özel okullarda şu an yüzde 50-60 servis aracı ihtiyacı var, bunun sebebi de tamamen maddi kaynaklıdır.

Servis şoförleri de benzer bir tutum içerisinde

Servis şoförü Fatih Ocak, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; "Şu anda pandemi nedeniyle biz de boşta kaldık. Şu anda okullar açıldı ama ne olacağı belli değil. Bir hafta sonra okullar tekrar kapanabilir diye servis almıyoruz. Servis alsak diğer işleri bırakacağız. Bu sefer ne olacak, okullar kapandığında bizim işimize de son verilecek. Zorlandık tabii ki, işsiz kalıyorsun işin olmuyor, kredilerimiz var borcumuz var, ev geçindiriyoruz."

Sedat Taş ise "Fabrikadan servis götürme işini daha iyi diye düşünüyorlar, 'en azından bir sıkıntım olmaz' diyor ama okula sürekli sıkıntı oluyor. Pandeminin de etkisi var, yok değil. Pandemi, sadece yetişkinlere gelmiyor, çocuklara da bulaşabiliyor. Atıyorum; bir yerle anlaşma yapmıştır, adam ücreti de iyidir, onu da kurtarıyordur, okula gitmeye hiç gerek görmez yani niye başım ağrısın..."