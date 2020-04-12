DSÖ, Tekrar Koronavirüse Yakalananları Araştırmaya Başladı

Güney Kore'den gelen raporlara göre COVID-19 hastalığını atlatan vakalar üzerinde gerçekleştirilen testlerde pozitif sonuçlarla karşılaşıldı. Virüsün ömrünün bilinenden fazla olduğu düşünülürken Dünya Sağlık Örgütü ise konu ile ilgili araştırmalarına başladı.

Yeni tür koronavirüs (Covid-19) yayılmaya devam ederken bu hafta sonu Amerika'da teyit edilmiş vaka ve toplam ölü sayısının bir hayli yüksek olması doğrultusunda Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tamamen iyileşmiş olarak görünen COVID-19 hastalarında virüsün yeniden aktif hale geldiği raporlarını araştırmaya başladı.

COVID-19'u atlatanların testleri pozitif çıkıyor.

Mevcut Dünya Sağlık Örgütü önerilerine göre COVID-19 hastaları iki gün üst üste negatif sonuç vermesi durumunda iyileşmiş olarak kabul ediliyor. Güney Kore otoritelerinin geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirdiği açıklamaya göre daha önce koronavirüse yakalanan ve iyileşme göstererek taburcu edilen 91 hastaya COVID-19 için ikinci bir pozitif tanı kondu.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Jeong Eun-kyeong basın açıklamasında, ateşlenmenin koronavirüsün daha önce bu hastalığı atlatan kişilerin (yeniden enfekte olmaları yerine) sistemlerinde “yeniden aktif hâle" gelmesine sebep olmuş olabileceğini söyledi. DSÖ'nün Güney Kore’de yaşananların farkında olduğu ancak bu vakaların hastalık hakkında yeni anlayışlar sunup sunmadığını belirlemeden önce ek araştırmalar yapacağı belirtiliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan DSÖ, "Bazı hastaların klinik olarak iyileştikten sonra testlerinin (PCR testlerinin) pozitif olduğunun farkındayız ancak canlı virüsün ne kadar sürede vücuttan çıktığını daha iyi anlamak için iyileşmiş hastalardan sistematik örnek toplanmasına ihtiyacımız var” ifadelerinde bulundu.

Virüsün yaşam süresi bilinenden fazla olabilir.

Mevcut bilgiler doğrultusunda yeni tür koronavirüsün yaşam süresinin, hastanın ateş veya nefes darlığı gibi semptomlar sergilemeye başlamasından sonra yaklaşık iki hafta kadar olduğu biliniyor. Eğer ki COVID-19'un yaşam süresinin hâlihazırda bilinen ve kabul edilen sürenin ötesinde olduğu ve devamında bulaşıcı kalmaya devam ettiği bilgileri doğru ise karantina sürelerinde ve halk sağlığı yetkilileri tarafından alınan kararlarda büyük değişiklikler yaşanabileceği öngörülüyor.

DSÖ'nün yaptığı açıklamaya göre şu an için yeni tür koronavirüsü atlatan hastaların testlerinin pozitif çıkma sebebi bilinmezken, "Uzmanlarla yakın iletişim içerisindeyiz ve bu vakalar hakkında daha fazla bilgi almak için canla başla çalışıyoruz. Şüpheli hastalardan test için örnekler toplandığında prosedürlerin takip edildiğinden emin olmak önemlidir." ifadelerine yer veriliyor.