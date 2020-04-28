Koronavirüse Karşı 90 Gün Koruma Sağlayan Dezenfektan

Bilim insanları, geliştirdikleri yeni bir dezenfektan spreyin koronavirüs dahil çoğu bakteri ve virüsü yok ederek, yüzeylerde uzun süre koruma sağladığını açıkladı. Isıya duyarlı bileşenlere sahip olan sprey, klinik testlerin ardından satışa sunulacak.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları, koronavirüs dahil olmak üzere çoğu bakteri ve virüsü öldürebilen yeni bir antimikrobiyal sprey geliştirdiklerini açıkladı. Araştırmacılar, yeni dezenfektan spreyinin yüzeylerde 90 gün boyunca koruma sağladığını söylüyor.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden (HKUST) yapılan açıklamaya göre, MAP-1 olarak adlandırılan antimikrobiyal kaplama, cam, metal, plastik, deri ve kumaşlar da dahil olmak üzere çeşitli yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlandı. Yüzey spreyi, buharlaştıkça işlevlerini kaybeden alkollü dezenfektanlara göre önemli ölçüde daha uzun koruma sağlıyor.

Isıya duyarlı antimikrobiyal sprey, toksik madde içermiyor

Sprey, temas veya damlacıklardan kaynaklanan bulaşmalara tepki veren ısıya duyarlı polimerlere dayanıyor. Yüzey kaplaması, ellerimizle bir yüzeye dokunduğumuzda veya damlacıkların meydana getirdiği nemden kaynaklanan sıcaklık artışını algıladığında daha fazla miktarda dezenfektan serbest bırakıyor.

Antiviral spreyin testleri geçtiğimiz şubat ayında yapıldı ve mayıs ayında Hong Kong'da satışa sunulması bekleniyor. Kaplamanın bileşenlerinin toksik olmadığını söyleyen araştırmacılar, spreyi Hong Kong'daki alışveriş merkezleri, okullar, kiliseler ve spor eğitim tesislerinde kullandı. MAP-1'in diğer ülkelerde kullanıma sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Koronavirüsün yayılımı, geçtiğimiz hafta büyük ölçüde hiç yeni vakanın görülmediği Hong Kong'da hafifledi. Hong Kong dün itibarıyla toplamda 1.038 vaka ve 4 ölüm bildirdi.

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