COVID-19'a Yakalanma Riskini Artıran Etken: Uyku Eksikliği

Rus bilim insanı Aleksandr Kalinkin COVID-19 dahil tüm viral enfeksiyonları yüzde 250 artıran bir etkeni açıkladı. Kalinkin'e göre uyku eksikliği koronavirüse yakalanma riskini artırıyor.

Koronavirüs pandemisi tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Milyonlarca insanı evine kapatan bu salgınla ilgili sürekli araştırma yapan bilim insanları, bu zamana kadar pek çok bilgiyi bizlerle paylaştı. Şimdi de Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Uyku Tıbbı Merkezi Başkanı Dr. Aleksandr Kalinkin, koronavirüs kapma riskiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Govorit Moskova radyosuna bir demeç veren Kalinkin, uyku eksikliğinin bağışıklık sisteminde yıkıcı bir etkisi olduğunu söyledi. "Uyku ve bağışıklık neredeyse eş anlamlıdır." diyen Kalinkin, "Uykuda azalma olması halinde bağışıklık sert bir şekilde düşer ve beş saatten az uyuyan bir kişinin yedi saatten fazla uyuyanlara kıyasla herhangi bir viral enfeksiyona yakalanma olasılığı yüzde 250'den fazla olur. Uyku çok önemli, bağışıklığımızı o sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Uyku kalitesini artırmak koronavirüse yakalanma riskini azaltabilir

Kalinkin'in açıklamalarına göre COVID-19 ve diğer viral enfeksiyonlara yakalanma oranını en aza indirmek için uyku kalitesini artırmak gerekiyor. Bunun için de her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak çok önemli. Her insanın 7 ila 9 saat uyuması gerektiğini söyleyen Kalinkin, bununla birlikte insanların daha iyi uyanması için sirkadyen ritimlerini düzenlemesi gerektiğini söyledi.

Uykunun koronavirüsle çok da önemli bir ilgisi olmadığını düşünebilirsiniz, ancak COVID-19 gibi viral enfeksiyonlara karşı en güçlü silahımız her zaman bağışıklık sistemimiz olmuştur. Bağışıklık sistemimizin güçlü olması içinse uykunun hayati önemi bulunmakta. Kısaca açıklamak gerekirse vücudumuzu COVID-19 virüsüyle savaşmak için düzenli uykuyla güçlendirmemiz gerekiyor.