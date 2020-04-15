Tüm dünyada yayılmaya ve can almaya devam eden koronavirüsle mücadele için dünyanın birçok noktasında çalışmalar yürütülüyor. İşte bu çalışmalardan bir tanesinde gönüllülerin katılımıyla dünyanın en hızlı süper bilgisayarı oluşturuldu.

Tüm dünyayı etkisi altına kalan koronavirüs, dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaştı ve 129 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Virüse karşı bir çare bulabilmek için dünyanın birçok noktasında bilim insanları ve araştırmacılar çalışmaya devam ediyorlar.

Virüse karşı bir çözüm bulabilmek için çalışanlar sadece bilim insanları ya da akademisyenler değil. Gönüllüler, koronavirüse karşı savaşta oldukça etkili olabilecek bir yöntem olan proteinlerin katlanması için boş zamanlarında bilgisayarlarını ‘ödünç vererek’ dünyanın en hızlı süper bilgisayarını oluşturdular.

Dünyanın en hızlı süper bilgisayarıyla koronavirüse karşı mücadele:

~IBM Summit

Çalışmayı organize eden [email protected]’a göre birleştirilmiş ağ gücü, 25 Mart tarihinde saniyede 1.000.000.000.000.000.000 ya da 1 exaflop işlemi geçmeyi başardı. Gönüllüler tarafından oluşturulan bu süper bilgisayar, şu an dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olan ve bilimsel araştırmalar için kullanılan IBM Summit’i 6’ya katladı.

Gönüllülerin oluşturduğu bu süper bilgisayar, pazartesi günü kendi rekorunu da kırdı ve 2,4 exaflop’a ulaştı. Gönüllülere katılan 1 milyon yeni üye sayesinde ulaşılan bu hız, dünyadaki en hızlı 500 süper bilgisayarın toplamından daha da hızlı.

Peki dünyanın en hızlı süper bilgisayarında ne yapılıyor? Gönüllülere katılanlar, evlerinde kullandıkları bilgisayarlarına bir yazılım yüklüyor; daha sonra proteinlerin fiziksel yapılarının belirlenmesine yardımcı olmak için bazı görevler gerçekleştiriyor.

[email protected] organizasyonu, mart ayında COVID-19 ile ilgili yeni bir görev seti duyurdu. Bu yeni görevlerde katılımcılar, protein dinamiklerini taklit etme üzerinde çalışıyorlar. Bu sayede COVID-19 ile mücadelede kullanılabilecek ilaçların geliştirilmesi amaçlanıyor.

Üstelik gerçekleştirilen bu girişim, şimdiden meyvelerini vermeye başladı. Girişimi koordine eden araştırmacılardan bir tanesi olan Greg Bowman, çalışmalardan bir tanesinde virüsün insan hücrelerine girmek için kullandığı spike proteini üzerine odaklanıldığını söyledi. Bowman, bu yolda atılan her adımın potansiyel tedavi olabileceğini söylüyor.

Siz de koronavirüse karşı verilen bu mücadelede bilim insanlarına, araştırmacılara yardımcı olmak istiyorsanız [email protected]’un internet sitesine giderek daha detaylı bilgi alabilir ve oluşturulan bu süper bilgisayarın bir parçası olabilirsiniz.