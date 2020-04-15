Türk Bilim İnsanından Umutlandıran COVID-19 Açıklaması

Türkiye’de yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19'a karşı gerçekleştirilen aşı çalışmalarında önemli rol oynayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, gazeteci Nedim Şener’e verdiği demeçte, “Tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan’da görecek” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, bugün kaleme aldığı köşesinde COVID-19’a karşı aşı geliştirmek için çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı ile gerçekleştirdiği görüşmeyi okurlarıyla paylaştı.

Prof. Dr. Ovalı’nın 11 Mart’ta ilk vakanın tespit edilmesinden sonra Sağlık Bakanlığı’na beş öneri sunduğunu ve bunların dördünün tedavilerde kullanıldığını söyleyen Şener, o önerileri şöyle sıraladı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın COVID-19 tedavisi için sunduğu öneriler:

Kök hücrelerin COVID-19 pnömonisinde kullanılması. IL-6 engelleyicisinin COVID-19 tedavisinde yer alması. Bağışıklık sistemi düşük olanlarda özel olarak virüse karşı üretilmiş T lenfositlerinin kullanılması. Bağışık plazmalarının hızla devreye alınması. Hızla önleyici aşının geliştirilmesi

Prof. Dr. Ovalı’nın plazmanın koronavirüs tedavisinde kullanılması yönündeki önerisinin yanı sıra, COVID-19'a karşı önleyici aşının bulunması için çok önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Şener, “Ercüment Ovalı bu konuda oldukça mütevazı, ‘Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan’da görecek’ diyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, COVID-19 aşısı ile ilgili yaptıkları çalışmaları 23 Nisan'da açıklayaklarını söyledi

Ekibiyle birlikte COVID-19 aşısı bulmak için çalışan Prof. Dr. Ovalı, geçtiğimiz hafta kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “7 gün 16 saat laboratuarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. 23 Nisan için sözleştik” ifadelerini kullanmıştı. Prof. Dr. Ovalı’nın bu açıklaması sonrası sosyal medyada “aşı bulundu” yorumları yapılmaya başlanmıştı.

Türk bilim insanı, bu yorumların ardından yeni bir paylaşımda daha bulunarak, “Medyada COVID-19’un ilacını bulduk gibi paylaşımlar görüyorum. Bu doğru değil. Uzun süredir emek verdiğimiz projelerimizde nerelere geldiğimizi açıklayacağız” demişti.