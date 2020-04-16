Koronavirüsü Keşfeden Bilim İnsanı: Dr. June Almeida

Dünyada 2 milyona yakın insanın hastalanmasına neden olan SARS-CoV-2’nin ait olduğu koronavirüs ailesinin insana bulaşan ilk üyesi, 1964 yılında Dr. June Almeida tarafından görüntülenmiş ve tespit edilmişti.

Tüm insanlığı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs olan SARS-CoV-2 üzerinde dünyanın dört bir tarafından bilim insanları çalışmaya devam ediyorlar. Virüsün kaynağının bulunmaya çalışılmasından, aşı çalışmalarına kadar birçok alanda araştırmalar yapılıyor.

Yeni tip koronavirüsün tanınması üzerine çalışmalar devam ediyor ama birçok farklı türü olan koronavirüsün keşfi aslında günümüzden 56 yıl öncesine dayanıyor. İnsana bulaşan ilk koronavirüs tipi, 1964 yılında Dr. June Almeida tarafından St Thomas Tıp Okulu'nda keşfedildi.

16 yaşında okulu bıraktı

Dr. June Almeida, 1930 yılında Glasgow’da doğdu. Okulda kısıtlı bir eğitim alan Almeida, 16 yaşında okuldan ayrıldıktan sonra Glasgow Kraliyet Reviri’nde histopatoloji bölümünde laboratuvar teknisyeni olarak çalışmaya başladı.

Glasgow’da bir süre laboratuvar teknisyeni olarak çalışan Almeida, kariyerini daha ileriye taşımak için Londra’ya taşındı ve 1954 yılında Venezuelalı ressam Enriques Almeida ile evlenerek Almeida soyadını aldı. Almeida, evlenmeden önce ise Hart soyadını kullanılıyordu.

Yeni virüs görüntüleme yöntemine öncülük etti

Çift, evlendikten bir süre sonra Kanada’nın Toronto şehrine taşındı. Dr. June Almeida, bu şehirde Ontario Kanser Enstitüsü’nde çalışmaya başladı. Dr. Almeida, burada elektron mikroskopu konusunda yeteneklerini hızla geliştirdi ve antikor kullanarak virüsleri kümeler halinde daha iyi görselleştirebilen bir yönteme öncülük etti.

Toronto’da bir süre daha çalışmalarına devam eden Dr.June Almeida’nın çalışmaları İngiltere’de de duyuldu ve bilim insanı ülkeye davet edildi. 1964’te İngiltere’ye dönen Dr. Almeida, St Thomas Tıp Okulu’nda çalışmaya başladı.

Burada soğuk algınlığı üzerine çalışma yürüten Dr.David Tyrrell’la beraber çalışmaya başladı. Dr. Tyrrell ve ekibi, soğuk algınlığına yakalanan insanları inceliyordu. Araştırmacılar, bu çalışmada soğuk algınlığına neden olan virüsleri tespit etmek istiyorlardı. Ancak yapılan çalışma sırasında B814 ismi verilen farklı bir virüs örneği tespit edildi.

Yeni virüs keşfi: B814

1960 yılında Surrey’deki bir öğrencinin burun mukozasından alınan örnekteki virüs üzerinde yapılan çalışmada, virüsün soğuk algınlığı semptomlarını devam ettirdiği ancak rutin hücre kültürü ile büyümediği keşfedildi. Virüsle beraber başka denemeler de yapan bilim insanları, B814’ün organ kültüründe büyüdüğünü keşfettiler. Keşfi yapan Dr. June Almeida, daha sonra virüsü elektron mikroskobunda incelemek istedi.

Virüs partiküllerinden alınan numuneleri inceleyen Dr. Almeida, koronavirüsü tespit eden ve görüntüleyen ilk bilim insanı oldu. Dr. Almeida, daha önce fare hepatitlerini ve tavuk bronşitini incelerken de benzer partiküller gördüğünü açıkladı.

Dr. June Almeida, önemli bir keşfe imza atsa da koronavirüs hakkında hazırladığı makale ile başvurduğu ilk akademik yayınlar, görüntülerin grip virüsünün kötü görüntüleri olduğu gerekçesiyle Almeida'yı reddettiler. İnsana bulaşan ilk koronavirüs olarak tespit edilen B814, ancak 1965 yılında British Medical Journal’de yayınlanabildi. Virüsün ilk fotoğrafları ise 1967 yılında General Virology Journal’de yayınlandı.

Koronavirüsün ismi de bu çalışmanın sonucunda verildi. Profesör Tony Waterson’la birlikte Dr. David Tyrrell ve Dr. June Almeida, virüsün dış kısmında bulunan taç benzeri yapılar nedeniyle virüse koronavirüs ismini verdiler.

Dr. June Almeida, uzun bir süre daha çalışmalarına devam etti. St Thomas Tıp Okulu’nun ardından uzun bir süre Wellcome Enstitüsü’nde çalışan Dr. Almeida, burada virüs görüntüleme çalışmasında yer aldı. Son olarak 1980 yılında HIV virüsünün görüntülenmesi çalışmasında ise danışman olarak yer aldı.

Koronavirüsü görüntüleyen ilk bilim insanı olan Dr. June Almeida, 2007 yılında 77 yaşında hayatını kaybetti. Dr. Almeida’nın koronavirüsü ilk defa görüntülemesinin üzerinden 56 yıl geçtikten sonra insanlık, topyekün bir şekilde koronavirüs salgınına karşı mücadele ediyor.