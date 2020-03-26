Koronavirüsün Akciğerlere Verdiği Hasarı Gösteren Video

ABD'li bilim insanları, COVID-19'a yakalanan bir adamın akciğer haritasını çıkardı. Elllerindeki bulguları sanal gerçeklik destekli kameralar ile video haline getiren bilim insanları, koronavirüsün akciğerlerde nasıl bir hasar bıraktığını gözler önüne seriyorlar.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp kısa bir süre içerisinde de pandemi haline gelen koronavirüs salgının bilançosu, her geçen gün biraz daha artıyor. Hemen her ülkede görülen virüs, bir yandan hükümet yetkililerini diğer yandan da bilim insanlarını teyakkuza geçirmiş durumda. Hükümet yetkilileri, salgının durdurulabilmesi için çalışmalarını sürdürürken bilim insanları da COVID-19 hastalığının tedavisi ve akciğerlerde bıraktığı hasarı öğrenmek konusunda çalışıyorlar.

Koronavirüs salgını tüm dünyanın önemsediği konulardan bir tanesi. Ancak hala bazı insanlar, bilim insanları ve hükümet yetkililerinin uyarılarını dikkate almayıp "Bana bir şey olmaz." düşüncesiyle hareket ediyorlar. Şimdi ortaya çıkan yeni bir videonun ise özellikle koronavirüsü ciddiye almayan insanlara izletilmesi gerekiyor. Çünkü bu video, koronavirüsün akciğerlerde nasıl bir hasar bıraktığını açıkça gözler önüne seriyor.

ABD'nin başkenti olan Washington'da hizmet veren George Washington Üniversitesi'nden bilim insanları, COVID-19 hastalığına yakalanan ilk hastalar üzerinde çeşitli incelemeler yaptılar. Yapılan incelemeler kapsamında bu virüsün akciğerlere nasıl bir zarar verdiğini haritalamak isteyen bilim insanları, sanal gerçeklik destekli kameralar kullandılar ve ortaya da ürkütücü bir video çıkardılar.

Sizlerle az sonra paylaşacağımız video, 50'li yaşlarının sonunda olan bir erkeğe ait. 18 Mart'ta tedavi altına alınan adam, nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetleri ile hastaneye başvuru yapmıştı. George Washington Üniversitesi, bu hastanın acilen solunum cihazına bağlanması gerektiğine karar vererek gerekli tedaviye başladı. Sürecin bundan sonrasını hastanenin Göğüs Cerrahisi Şefi Keith Mortman anlattı.

Mortman, söz konusu hastanın solunum cihazına duyduğu ihtiyacın her geçen gün biraz daha arttığını ve bir süre sonra verilen solunum desteğinin yetersiz kalmaya başladığını ifade ediyor. Durumun kötüleşmesiyle birlikte uyguladıkları tedavi tekniğini sertleştirme kararı aldıklarını ifade eden Mortman, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) olarak isimlendirilen bir tekniğe geçiş yaptıklarını ve bu sayede sonuç aldıklarını ifade ediyorlar.

NOT: ECMO, vücuttaki kanın vücuttan çıkarılarak, oksijen ile takviyesinden sonra yeniden vücuda gönderildiği bir teknik.

Aşağıdaki videoda göreceğiniz sarı renkli bölümler, koronavirüsün akciğere bıraktığı hasarı gösteriyor. Bu görüntüler, koronavirüsü neden fazlasıyla ciddiye almamız gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor.

Koronavirüsün akciğerlerde bıraktığı hasar

Keith Mortman, yukarıda izlediğiniz video ile ilgili olarak; sağlıklı bir akciğer ile koronavirüs kapmış bir akciğerin arasında çok ciddi bir fark olduğunu, üstelik bu farkı anlayabilmek için uzman olunmasına bile gerek olmadığını ifade ediyor. Mortman, 50'li yaşlarının sonlarında olan bu hastalarının ciğerlerinde oluşan hasarın kalıcı olma ihtimalinin bulunduğunu ve bu durumun endişe verici olduğunu sözlerine ekliyor.