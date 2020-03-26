Koronavirüs Partisine Katılan Birinin Testi Pozitif Çıktı

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için şu anda alınacak en iyi önlemlerden biri, gerekli olmadıkça evden çıkmamak. Ancak bunu insanlara anlatmak kolay değil. ABD’de bir grup genç koronavirüs tehdidini görmezden gelerek “koronavirüs partisi” verdiler. Partiye katılan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

İnsanlar, tek bir kurala uyarak koronavirüsten kesin olarak korunabiliyorlar; gerekli olmadıkça evdan çıkma. Ancak bir grup insan var ki evde kalmaktansa virüse yakalanmayı tercih ediyorlar. Virüs salgınına karşı yeni bir sorumsuzluk örneği haberi ABD’den geldi.

ABD’nin Kentucky eyaletinde 20’li yaşlarda bir grup genç bir araya gelerek koronavirüs partisi düzenlediler. Düzenlenen partinin sonrasında, partiye katılan bir kişi koronavirüs şüphesiyle test yaptırdı. Yapılan testin sonucu pozitif çıktı.

Kentucky’deki bu “koronavirüs partisi”ndeki vakanın duyurusunu Kentucky Valisi Andy Beshear yaptı. Partiye katılmış ve virüsle enfekte olmuş kişinin duyurusunu yapan Vali Beshear, “Ebeveynlerimiz, büyükanne ve büyükbabamızın sağlığı ve hatta yaşamı için mücadele ediyoruz. Kasıtlı olarak böyle bir şeye gitmek ve kendinizi diğer insanları öldürebilecek bir şeye maruz bırakmak çok saçma” dedi.

Kentucky Valisi, gençler tarafından partiye kaç kişinin katıldığı gibi detayları halkla paylaşmadı. Partiye katıldıktan sonra testi pozitif çıkan kişinin partiden önce mi yoksa sonra mı virüse yakalandığı ise henüz belli değil.