Profesyonel koşucular, haftada 10 saat 120 kilometreye kadar koşabilir. Onların bu performansı, elbette olağan dışıdır. Bu aşırıya kaçan egzersizlerin, onların sağlığını olumsuz etkilediği düşünülebilir ancak durum tam tersidir.

Yapılan bazı çalışmalar sonucunda sporcuların ve özellikle profesyonel koşucuların, çoğu insana göre bariz şekilde daha uzun yaşadığı anlaşılır.

Peki böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?

1950’lerden 1970’lere kadar, 4 dakikanın altında ortalama 1,5 kilometre koşan 200 kişinin sağlık verileri incelendi.

Avustralya ve Kanada’dan bir araştırma ekibine göre bu profesyonel koşucular, genel nüfustan ortalama 5 yıl daha uzun yaşamıştı. Bu bulguyla birlikte, çok fazla egzersizin uzun vadede sağlık problemlerine sebep olacağı görüşü çürütülmüş oldu.

Yine de bazı bilim insanları; maraton, bisiklet veya triatlon gibi sporlara katılan yoğun tempolu sporcuların, yaşam tarzları sebebiyle kalplerine aşırı yük yüklendiğini ve bu kişilerin erken ölüm risklerini artabileceğini öne sürmeye devam etti.

Ancak yoğun egzersiz, hareketsiz bireyleri sağlık sorunları açısından riske sokabilir fakat deneyimli sporcular için aynı durum genellikle geçerli değildir.

2022 yılında Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, tavsiye edilenden daha fazla egzersiz yapan kişilerin ölüm riskinin, %30 oranında düştüğü bulundu.

Yine Alberta Üniversitesi kardiyaloğu ve meslektaşları, Tour de France bisikletçileri, olimpiyat sporcuları ve kürekçiler üzerinde yapılan çalışmalarda, bu kişilerin yaşam sürelerinin genel nüfusa kıyasla artış gösterdiğini tespit etti.

Yakın zamanda ise bu avantaja, profesyonel koşucuların da sahip olduğu anlaşıldı.

Yaklaşık 1,5 kilometreyi 4 dakikadan kısa sürede geçebilen sporcular; metabolik, solunum, kardiyovasküler ve kas-iskelet sistemlerini maksimum düzeyde zorlamalarıyla bilinir. Onlar, bu hız seviyesine ulaşmak için ise hafta boyunca düzenli olarak yüksek yoğunlukta fiziksel aktiviteler yaparlar.

Ayrıca uzmanlar, 1,5 kilometreyi, 4 dakikanın altında koşan 20 koşucunun, genel yaşam beklentisinden ortalama 12 yıl daha fazla yaşadığını buldu. Doktorlar, bu sporcuların birçok bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkları da kolayca atlattıklarını gördü.

Ek olarak yaşam beklentisi, yalnızca yaşam tarzından kaynaklanmayabilir. Yaşam tarzının yanında genler yahut tek başına genler de elbette uzun yaşamın sırrı olabilir.

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