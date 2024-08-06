Olimpiyatların gündemde olduğu şu günlerde incelenecek, “Neden?” diye sorulacak birçok konu karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri de spor yapan kadınların memelerinin neden daha küçük olduğu. Hiç fark ettiniz mi bilmiyoruz ama genellikle kadın sporcuların ya memeleri küçük ya da küçültme ameliyatı yaptırıyorlar. İyi de neden?

Bunun sebebi spor yapmakla bir başlıyor, başka konulara kadar gidiyor.

O zaman merakınızı giderecek içeriğimize başlayalım. Ayrıca büyük memeli olmanın spordaki başarıyı nasıl etkilediğine değinmeden geçmeyeceğiz.

Öncelikle meme yapısını anlatalım ki devamında bütün taşlar yerine otursun.

Memeler, büyük ölçüde yağ dokusundan oluşuyor. Sporcuların vücut yağ oranları genellikle düşük olduğundan, meme dokusu da azalıyor ve memelerin küçülmesine yol açıyor. Özellikle yüzmeyle ilgilenen sporculara bakarsanız düşük vücut yağı, performansı önemli ölçüde etkilediği için memelerinin de küçük olduğunu görürsünüz.

Yoğun egzersiz, hormonal dengeleri de etkileyebiliyor.

Vücut yağının azalması, östrojen seviyelerinin düşmesine de neden olabiliyor. Östrojen, meme dokusunun büyümesinde önemli bir hormon ve seviyesinin düşmesi de memelerin küçülmesine yol açabiliyor.

Ayrıca stres hormonu olan kortizolün artışı da östrojen seviyelerini etkileyerek meme dokusunun azalmasına katkıda bulunabiliyor.

Genetik, meme boyutunda önemli bir rol oynuyor.

Bazı kadınlar genetik olarak daha küçük memelere sahipler. Spor yapmalarına rağmen genetik olarak belirlenmiş meme boyutu bu durumu değiştirmeyebiliyor. Genetik yapının yanı sıra bazı kadınlarda doğal olarak daha yüksek testosteron seviyeleri bulunabiliyor ve bu da meme boyutunun daha küçük olmasına neden olabiliyor.​

Büyük memelerin sporcu performansına ne gibi etkileri var?

Simona Halep

Büyük memeler, sporculara fiziksel aktiviteler sırasında rahatsızlık yaratabiliyor ve performansı olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle koşu gibi yüksek etkili sporlarda, büyük memeler ağrıya ve hareket kısıtlılığına neden olabiliyor.

Kürek sporundan da buna örnek verebiliriz. Kürekçilerin üst vücutlarının çok güçlü olması gerekiyor. Ancak kadın bir kürekçinin memesi büyükse bu, sırtının zorlanması demek. Son derece acı verici, performansı önemli ölçüde olumsuz etkileyecek bir durum.

Simona Halep

Bu nedenle de bazı kadın sporcular arasında meme küçültme ameliyatı oldukça yaygınlaştı. Örneğin Romanyalı Tenisçi Simona Halep, 2009’da büyük memelerinin çok fazla acı vermesi sebebiyle ameliyat oldu ve küçülttü. Bu ameliyatın ardından da dünya sıralamasını 352’den 30’a yükseltti.

2012 Londra Maratonu’nda meme üzerine bir araştırma yapıldı.

168 kadın koşucu üzerindeki araştırmada katılımcılar iki gruba ayrıldı. Daha küçük ve daha büyük memeliler olarak. 32/34 veya 36/28 bedendeki kadınlarda her bir meme ölçüsü artışı performanslarını 4,6 veya 8,6 dakika azaltıyordu. 36A meme ölçüsü ile 36DD meme ölçüsü arasındaki fark ise 34,4 dakikaydı.

Daha büyük memeli koşucular ise küçük memelere göre maratonu daha yavaş bitirdiler hatta bazıları tamamlayamadı.

Spor esnasında tabii ki devreye sporcu sütyenleri de giriyor.

Günlük hayatta kullanılan destekleyici sütyenler memelerin daha büyük görünmesini sağlıyor ancak sporcu sütyenleri, memeleri sıkıştırarak yassı bir görünüm sunuyor ve bu da meme boyutunun küçük olduğu algısını yaratabiliyor.

Son olarak belirtmekte fayda var. Bu mevzu tüm kadın sporcular için geçerli olmayabiliyor. Büyük memeler müsabakalarda gelen darbelerden dolayı daha da acı verici olsa da büyük memeli olup başarılı olanlar da var. Çünkü spor başarısını etkileyen tek şey tabii ki meme boyutu değil.

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