Yeni doğan bir yıldızdan fışkıran gazların galaksiyle hizalanması sonucu oluşan Kozmik Kasırga, James Webb tarafından görüntülendi.

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu, gökyüzünde nadir rastlanan bir ana denk geldi ve bu etkileyici kozmik kasırga anı tam zamanında yakalayarak göz kamaştıran bir görüntü paylaştı.

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), eşsiz bir kozmik olayı tam zamanında görüntüleyerek büyüleyici bir kare yakaladı. Uzay Teleskobu, yeni doğan bir yıldızdan fışkıran gazların, arka plandaki bir galaksiyle tam hizalandığı o nadir ve etkileyici anı yakalamayı başardı.

Kozmik yapı genişliyor

Bu yapı ilk olarak 2006 yılında Spitzer Uzay Teleskobu tarafından gözlemlendi. Chamaeleon I Bulutu olarak bilinen bir yıldız oluşum bölgesinde yer alan yapıda, genç bir yıldızdan fışkıran yüksek hızlı gaz jetlerinin çevredeki gaz ve tozla çarpışması sonucu yoğun bir akım oluştuğu tespit edildi. James Webb Teleskobu tarafından elde edilen son görüntüler, bu yapının merkezinde CED 110 IRS4 adlı bir yıldızın yer aldığını ortaya koydu.

James Webb Teleskobu’nun NIRCam ve MIRI araçlarıyla elde ettiği yeni görüntülerde, genç yıldızdan fışkıran jetlerin ısıttığı hidrojen ve karbon monoksit molekülleri belirgin biçimde tespit edildi. Yapının üst kısmında yer alan ve ana akımla aynı hizada bulunmayan çıkıntının, ikinci bir jet akımına ya da ana yapının parçalanmasına bağlı olarak oluştuğu açıklandı. Bilim insanları, bu düzensiz yapının aynı zamanda ön yıldızdan çıkan jetin zamanla yön değiştirmesiyle, yani yalpalama hareketiyle bağlantılı olabileceğini de ifade etti.

Webb ekibi, yaptığı açıklamada söz konusu yapının zamanla genişleyeceğini ve binlerce yıl içinde arka planda yer alan galaksinin bir kısmını ya da tamamını görünmez hale getireceğini bildirdi.