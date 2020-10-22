Milyonlarca vatandaşın kamu kurum ve kuruluşlarında memur olabilmek için ter döktükleri KPSS 2020 sonuçları açıklandı. ÖSYM üzerinden açıklanan verilere TC Kimlik Numarası ve ÖSYM şifresi aracılığıyla erişim sağlanabiliyor.

Milyonlarca vatandaşın büyük umutlarla girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020'nin sonuçları açıklandı. Sınava girenler, sonuçlarına an itibarıyla ÖSYM üzerinden erişebiliyorlar. Vatandaşlar artık, kamu kurumları tarafından açılan ilanlara bu puanlarla başvuru yapabilecekler. Ancak kamu kurumlarının sunduğu diğer koşulların da başvuru yaparken sağlanmış olması gerekecek.

https://sonuc.osym.gov.tr bağlantısı üzerinden açıklanan sonuçlara, TC Kimlik Numarası ve ÖSYM şifreleri aracılığıyla erişim sağlanabilecek. ÖSYM şifrelerini unutan vatandaşlar, KPSS sonuçlarına e-devlet aracılığıyla da ulaşabilecekler. Sınav sonuç belgeleri, adayların adresine basılı bir şekilde gönderilmeyecek.

Sınav sonuç ekranına ulaşan vatandaşlar, girdikleri sınavlarda yaptıkları doğru yanlış sayılarını ve KPSS sonuç puanlarını görecekler. Ayrıca sayfanın en alt kısmında da rastgele üretilmiş sonuç kontrol kodları bulunacak. Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfası üzerinden sonuç doğrulaması yapılabilecek.

Vatandaşlar, aldıkları puana göre A grubu ve B grubu olmak üzere iki farklı kadroya yerleşebilecekler. Bu bağlamda A grubu kadrolar;

Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B grubu kadrolar ise kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.