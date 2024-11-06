Kripto para piyasalarında son dönemlerin en iyi saatleri yaşanıyor. Bitcoin'in rekor tazelediği piyasalarda Dogecoin, yüzde 25'in üzerinde değer kazandı. İşte piyasalardaki son durum...

Kripto para yatırımcıları, bu sabah yemyeşil bir güne uyandılar. ABD'de gerçekleştirilen seçimleri Donald Trump'ın önde götürüyor olması, başta Bitcoin (BTC) olmak üzere tüm kripto paralarda yükseliş yaşanmasına neden oldu. Özellikle de milyarder iş insanı Elon Musk'ın sıkı bir şekilde savunduğu Dogecoin (DOGE), son dönemlerin en iyi seviyelerine ulaşmış durumda.

Coinmarketcap verilerine baktığımızda neredeyse tüm kripto varlıkların değer kazandığını görüyoruz. Ancak ilginç bir şekilde Ethereum (ETH), henüz istenilen başarıyı gösteremedi. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve piyasalardaki son değerlere yakından bakalım.

Kripto para piyasalarındaki son durum:

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Bitcoin, son 24 saatte yüzde 9 civarı yükseliş gösterdi ve 74 bin 700 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Yüzde 6 civarı değer kazanan Ethereum (ETH) ise 2.593 dolar seviyelerinde. Solana yüzde 15 yükselere 185 doları gördü. Elon Musk'ın yatırımcısı olduğu Dogecoin ise tam yüzde 25 yükseldi ve 0,20 dolar seviyelerine ulaştı.

BTC, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı!

Yaşanan yükseliş ile BTC, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Ancak ETH veya DOGE için aynı şeyi ne yazık ki söyleyemiyoruz. Bakalım Donald Trump'ın lehine giden seçimler, kripto para yatırımcılarının büyük bir heyecanla bekledikleri o boğa sezonunun yaşanmasını sağlayabilecek mi...