Birçok popüler kripto para şirketi ortaklaşa yeni bir stablecoin ağı girişimine imza atıyor.

Robinhood, Kraken ve Galaxy Digital gibi önde gelen finansal teknoloji ve kripto para şirketleri, dünya genelinde kullanılabilecek yeni bir stablecoin ağı olan Global Dollar Network'ü (GDN) duyurdu.

Duyurulan bu yeni ağ, dolara sabitlenmiş ortak bir stablecoin üzerinden çalışacak ve bu stablecoin, piyasadaki likiditeyi artırmayı ve bu varlıkların küresel çapta benimsenmesini hızlandırmayı hedefliyor.

Stablecoinler neden önemli?

Stablecoinler, dijital tokenlerin oynak fiyat dalgalanmalarına karşı koruma sağlamak amacıyla geliştirilen ve değeri genellikle dolar veya euro gibi para birimlerine sabitlenmiş kripto paralardır. Son dönemde kripto para piyasası Bitcoin gibi varlıkların değer kazanmasıyla dikkat çekiyor ancak stablecoinler, özellikle ödeme işlemleri ve transferlerdeki fiyat istikrarı nedeniyle tercih ediliyor.

Kripto paralara duyulan ilginin artmasıyla birlikte de bu tür varlıkların dünya genelinde daha yaygın olarak kullanılabilmesi adına şirketlerin stablecoin projelerine yatırım yapmaları dikkat çekici bir trend hâline geldi.

Global Dollar Network nasıl kontrol edilecek?

Global Dollar Network’ün temelinde USDG adlı yeni bir stablecoin yer alıyor. Singapur merkezli kripto platformu Paxos tarafından çıkarılacak olan bu token, GDN’e bağlı diğer önemli platformlarla bir iş birliği içinde geliştiriliyor.

Ağın yönetimi ise kripto sektörü içerisindeki önde gelen markalar Anchorage Digital, Bullish ve Nuvei gibi ortakların temsilcilerinden oluşan bir komite tarafından sağlanacak.

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