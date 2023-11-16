Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan kripto para fenomeni Coin Mühendisi, SIM kartının ele geçirildiğini duyurdu. Ünlü fenomen, borsalardan yatırımlarının çalındığını da ekledi. Henüz bir açıklama olmasa da dolaşan iddialara 1 milyon dolar çalınmış olabilir.

Kripto para birimleri, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ciddi popülarite kazanmıştı. Durum böyle olunca sosyal medya platformlarında kripto para fenomenleri de ortaya çıkmıştı. Bu fenomenler, kripto hakkında bilgileri ve görüşlerini takipçileriyle paylaşıyordu.

Bunlardan biri de Coin Mühendisi’ydi. X’ten YouTube’a kadar birçok farklı platformda yüz binlerce takipçiye sahip ünlü sosyal medya kişiliği, kripto para paylaşımları yapıyordu. Ancak bugün bir başka konuyla gündeme geldi.

Coin Mühendisi, SIM kartının ele geçirildiğini ve yatırımlarının çalındığını açıkladı

*Gönderiye ulaşamıyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Coin Mühendisi, akşam saatlerinde X hesabından bir paylaşım yaptı. Sosyal medya fenomeni, paylaşımında Türk Telekom SIM kartının çalındığını ifade etti. Tüm e-postalarının da ele geçirildiğini ve şifrelerinin değiştirildiğini söylerken kripto borsalardan paralarının da çalındığını açıkladı. Konuya ilişkin ekran görüntülerini de takipçileriyle paylaştı.

Coin Mühendisi, yaptığı açıklamada “Hayattaki tüm paramı kaybettim, lütfen yardım edin. Yetkili kimse hattımı değiştirdiler her şeyim gitti.” İfadelerini kullandı.

Paylaşımların ardından bazı borsalar da gönderinin altından yanıt vererek sosyal medya fenomenine destek verdi. OKX ve Bitci gibi borsaların yetkilileri, hesapları güvenli bir şekilde kilitlediklerini ifade etti.

1 milyon dolar dolandırıldığı iddia ediliyor

Coin Mühendisi, bu paylaşımların ardından henüz başka bir açıklama yapmadı. Ne kadar değerinde yatırımının çalındığı konusunda bir bilgi yok. Ancak fenomenin 1 milyon dolar dolandırıldığı iddiaları sosyal medyada dolaşıyor. Bu miktarın doğru olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi yok.