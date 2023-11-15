40 yılda bir kez geliyor gibi hissettiren, inanılmaz yükselişlerin olduğu boğa sezonu tam olarak nedir?

Finansal âlemde ayı ve boğa sezonu terimleri, varlıkların hangi yönde hareket ettiğini tasvir etmek için kullanılır. Ayı sezonu, fiyatların düştüğü; boğa sezonu, fiyatların arttığı anlamına gelir.

Kripto para piyasaları yüksek fiyat değişiklikleriyle tanınıyor. Bu yüzden yeni bir kripto para boğa sezonu başlarsa piyasadaki neredeyse tüm kripto paralar keskin bir şekilde yükselebilir.

Kripto paraların yüzlerce kat arttığı boğa sezonu nedir?

Boğa terimi, fiyatların güçlü bir şekilde yükselmesidir. Geleneksel piyasa ile karşılaştırıldığında kripto para piyasası küçüktür ve fiyat değişimleri çok fazladır.

Yani yeni bir kripto para boğası gelirse kripto para fiyatları 1 ya da 2 gün içinde veya sadece saatler içinde %40 ya da daha fazla artabilir.

Yine de kripto para piyasası hâlen ilk adımlarını atan bir bebek olarak düşünülmektedir. Kripto para boğalarını birkaç farklı olay başlatabilir ve bitirebilir.

Kripto para boğa sezonlarının en büyük sebeplerinden biri olan Bitcoin halving nedir?

Bitcoin ve tüm blok zincir dünyasındaki en büyük etkinliklerinden biri her 4 yılda 1 gerçekleşen Bitcoin yarılanma etkinliğidir. Bu etkinlik, Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto tarafından Bitcoin’in kaynak koduna yazılmıştır.

Satoshi neden böyle bir kodu yazdı diyecek olursanız: Bitcoin yarılanması yeni Bitcoin’lerin çıkarılma oranını azaltır, yani Bitcoin’in enflasyon oranı düşer. Böylece fiyatın yükselmesi teşvik edilir.

En son Bitcoin 2140 yılında çıkarılacak ve bu olduktan sonra piyasada asla yeni Bitcoin olmayacak.

Bitcoin yarılanma etkinliğinde madencilik ödülleri %50 oranında azalır. Bu olay en son 2020’de gerçekleşti ve madencilik ödülü 6,25 Bitcoin’e düştü. Bitcoin fiyatı bundan sonra 2021’de 69.000 dolara yükselerek rekor kırdı.

Pek çok kişiyi zengin etmesi beklenen büyük kripto yükselişinin ne zaman olabileceğine dair tahminler:

Bir sonraki kripto para boğasını neyin başlatacağını kimse tam olarak bilmiyor. Bitcoin yarılanma etkinliği herkesin tahminlerinin en başında gelse de tetiği başka bir olay çekebilir.

Daha önce keskin yükselişleri tetikleyen Bitcoin yarılanma etkinliği, yeni boğayı başlatır mı?

Bir sonraki Bitcoin yarılanma etkinliğinin 2024’ün ortalarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bitcoin ödülleri 3,125’e düşecek.

Geçmişe bakacak olursak, Bitcoin fiyat yükselişleri yarılanma etkinliklerinin etrafında 4 yıllık bir döngü de hareket etmiştir. Bu döngüler; keskin düşüş, fiyatların durulması ve etkinliğe az bir süre varken fiyatın yükselişe geçmesidir.

Bitcoin fiyatı genel olarak yarılanma etkinliğinden 1 yıl sonra rekor seviyelere yükselmiştir.

Bu geçmişe dair hareketler ne yazık ki Bitcoin fiyatının gelecekte yükseleceği anlamına gelmez. Ancak, günümüzde Bitcoin fiyatı 69.000 dolara çıkarak ATH (tüm zamanların en yüksek seviyesi) yaptığı en son boğa sezonu rallisine benzer bir hareket yapmaktadır.

Binance CEO’su Changpeng Zhao'nun birkaç ay önce "Bitcoin halving'inden sonraki yıl genellikle boğa yılıdır." dediğini ve böylece oyunu yarılanma etkinliğinden yana kullandığını da belirtmek lazım.

Bakkalların bile kripto para ödemelerini kabul etmesi ile yeni boğa başlayabilir iddiası:

Bir sonraki kripto para boğasını tetikleyebilecek gelişmelerden biri, kripto para ödemelerinin yaygınlaşması olabilir. Bakkallar, market zincirleri, oteller ve diğer benzer işletmeler bir gün biz kripto para ödemesi alıyoruz derler ise yeni boğa sezonu başlayabilir.

Böyle bir şey olursa neredeyse herkes kripto para satın almak zorunda kalacaktır. Yine de bu tarz bir gelişmenin olması şu anda biraz uzak duruyor. Belki de 10-12 yıl sonra gelecek boğa sezonunu kripto para ödemeleri tetikleyecektir. Kim bilebilir?

Kripto para piyasalarına vergiler gibi yasalar gelmesiyle boğa başlayabilir mi?

Ülke hükûmetleri hâlen kripto para piyasalarına tam olarak yasa getirmemiştir. Kripto paralara dair bir yasa çıkması aslında ülkelerin kripto paraları gerçek bir varlık olarak görüp görmediği anlamına gelir.

Bu tahminde olabilecek iki şey var. Olumlu bir yasal tanım ile kripto paralar yükselişe geçebilir. Olumsuz veya çok sert vergilendirme ile fiyatlar düşebilir ya da durağanlaşabilir.

Kısa süre önce AB, MiCA adını verdiği kripto para yasasında büyük gelişmeler kaydetti. ABD tarafından ise kripto paraların derinlemesine araştırıldığı bir dönemdeyiz. Ayrıca Türkiye’de 2024 yılında kripto paralara vergi geleceği açıklanmıştı.

En güçlü iddialardan biri: Bitcoin ETF onayı nedir?

ETF, borsa yatırım fonu demektir. Bitcoin ETF’si çıkarsa Bitcoin her türlü yatırımcı tarafından kripto para borsa çöküşleri gibi büyük riskler olmadan kolayca alınabilir ve satılabilir olacaktır.

Bir Bitcoin borsa yatırım fonu, ABD’li finansal piyasa yöneticisi SEC tarafından onaylanırsa; ki bu onayın en geç 2024 yılında gelmesi bekleniyor, Bitcoin bir anda herkesin almak istediği bir varlık olacaktır.

Son haftalarda Bitcoin fiyatının bir nebze olsa da başını yukarı kaldırması ve Bitcoin yarılanma etkinliğine sadece aylar kalması yeni kripto para boğasının 2024’te gelebileceğini gösteriyor.

Kripto paraların yasallık bulması, küresel benimsenme ve kurumsal şirketlerin kripto paralara geçiş yapması gibi olaylar da yeni kripto para boğasını tetikleyebilir. Ancak şu anda herkesin izlemesi gereken en büyük olay Bitcoin yarılanma etkinliğidir.