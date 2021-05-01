Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte kripto hizmet sağlayıcılar, terör finansmanının önlenmesinden sorumlu kuruluşlar arasına eklendi. Yönetmelik, 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Türkiye'de hükümet, son dönemlerde kripto paralar ve kripto para piyasalarına yönelik somut adımlar atmaya başladı. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayımlanan bir genelge ile kripto varlıklar, bir ödeme aracı olarak kullanılmaktan çıkarılmıştı. Şimdiyse kripto para piyasalarını ilgilendiren yeni bir yönetmelik daha yayımlandı.

1 Mayıs 2021 Cumartesi günü itibarıyla Resmi Gazede'de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile birlikte kripto varlık hizmet sağlayıcılar, terörün finansmanının önlenmesinde yükümlü kuruluşlar arasına eklendi.

Kripto hizmet sağlayıcıları, terörün finansmanının önlenmesinden sorumlu olacak:

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile tasarruf finansman şirketlerini terörün finansmanının önlenmesinden sorumlu şirketler arasına ekleyen yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:

"10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (u) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ü) ve (v) bentleri eklenmiştir.

'(ü) Kripto varlık hizmet sağlayıcılar.

(v) Tasarruf finansman şirketleri.'"

Bu yönetmelikle birlikte hükümet, kripto varlıklar ve kripto hizmet sağlayıcıları üzerindeki etkisini biraz daha artırmış oldu. Yakın zamanda daha geniş çaplı bir kripto para düzenlemesinin de yürürlüğe girmesi bekleniyor.