Son günlerde gündemde olan kripto para yasası için ilk adım bugün TBMM'de atıldı. Yasanın tartışılması için kripto para sektörünün önde gelen isimleri TBMM'de bir araya geldi.

Daha önce de bahsetmiş olduğumuz üzere, kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, kripto para yasa tasarısının hazır olduğunu ve tasarının yakın zamanda da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını belirtmişti. Kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiren yasa için Erdoğan, "Gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız." şeklinde konuşmuştu. Bunu takiben bugün kripto para yasasının konuşulması amacıyla TBMM’de oldukça önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

AK Parti grup başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında gerçekleşen toplantıda kripto para uzmanları, kripto para piyasasının tarafları ve kamu kurumları bir araya geldi. Konunun uzmanları tarafından kripto para düzenlemesine dair görüş ve önerilerin sunulduğu toplantıda, düzenleme çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu’nda birtakım değişikliklerin yapılması öngörüldü.

"Mutlaka yasal düzenleme gerekli"

Toplantının ardından basına açıklamada bulunan Elitaş, toplantıda alınan ortak kanaatin bir an önce yasanın çıkarılması yönünde olduğunu kaydetti. "Temsilciler özellikle yurtdışına gidiş ve gelişlerle ilgili çekincelerini dile getirdi. Bunlar için bir düzenlemenin olması gerek“ ifadelerini kullanan Elitaş, yeni mağduriyetlerin meydana gelmemesi için bu tespitlerin yapılmasının önemine de dikkat çekti.

Buna ek olarak şu an 2 ila 3 milyar dolar arasında bir piyasa hacmi olduğunu belirten Elitaş, “5 ila 14 milyon kişi arasında bu piyasada oyuncu ve yatırımcı var. Manipülasyonlar olabilir ancak bunların önüne geçilebilmesi için mutlaka yasal düzenleme gerekli" diye de sözlerine ekledi.