2021 yılı, kripto para dünyası için oldukça hareketli geçti. Birkaç kez kendi rekorunu kıran Bitcoin, altcoinlerde de muhteşem bir ralli başlattı. Peki 2021'in en çok kazandıran ve en çok kaybettiren kripto para birimleri hangileriydi?

2021 yılının son günlerini yaşadığımız şu günlerde, koca bir yılın ardından akıllarımızda kalan çok fazla şey oldu. Örneğin bunlardan bir tanesi, 2021 yılında otomobil fiyatlarının nasıl değiştiğiydi. Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Türkiye'de en çok satan 10 otomobil modelinin fiyatının 1 Ocak'tan bugüne kadar nasıl değiştiğini masaya yatırmıştık. Şimdi yine benzer bir konu ile karşınızdayız.

Türkiye'nin kripto para dünyasına çok büyük ilgi gösterdiği sugötürmez bir gerçek. Hatta yapılan incelemelere göre kripto para yatırımları konusunda hem Avrupa'nın hem de dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesiyiz. Tüm bunlar bir yana dursun, yatırımcıların büyük bir bölümü oldukça hareketli bir yıl geçirdi. Peki 2021 yılında en çok kazandıran ve en çok kaybettiren kripto para birimlerinin hangileri olduğunu hiç merak etmiş miydiniz? Gelin hep birlikte, 2021'in "en"lerine hep birlikte bakalım.

2021'de kripto para dünyasında neler yaşandı?

Az önce de belirttiğimiz gibi; kripto para dünyası oldukça hareketli bir yılı geride bıraktı. Kripto para birimlerinin kralı Bitcoin, 2021 yılı içerisinde tarihinin en yüksek değeri rekorlarını birkaç kez kırdı. Bunun yarattığı domino etkisi, altcoinlerde de rekor üzerine rekor kırılmasına yol açtı. Neredeyse her kripto para birimi, 2021 yılında tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı. Bazıları ise tüm kripto para birimlerinden daha fazla değerlendi. Elbette buna rağmen çok kötü bir süreçten geçen kripto para birimleri de vardı.

İçeriğimize devam etmeden önce, belirtmemiz gereken bir husus var. Piyasada binlerce kripto para birimi var. Bunların kimileri çok büyük projeler olarak karşımıza çıkarken kimileri ise yalnızca birkaç ay içerisinde adını duyurup ortadan kayboldular. Haliyle piyasadaki binlerce kripto para biriminin tümünün baz almak pek de mümkün değil. Biz de bu yüzden, market hacmi en yüksek olan 100 kripto para birimi arasından en çok değer kazanan ve en çok değer kaybedenlerin hangileri olduğuna hep birlikte bakacağız. Bu arada listemizin kripto para birimlerinin 1 Ocak 2021 tarihinden bugüne değişimlerini gösterdiğini belirtelim. Yıl içinde ulaşmış oldukları en yüksek ve en düşük değerler listeyi hazırlarken dikkate alınmadı.

2021'de en çok kazandıran 10 kripto para birimi

Gala (GALA): Yüzde 48 bin 688 kazanç

(GALA): Yüzde 48 bin 688 kazanç Axie Infinity (AXS): Yüzde 17 bin 620 kazanç

(AXS): Yüzde 17 bin 620 kazanç The Sandbox (SAND): Yüzde 17 bin 134 kazanç

(SAND): Yüzde 17 bin 134 kazanç Polygon (MATIC): Yüzde 14 bin 865 kazanç

(MATIC): Yüzde 14 bin 865 kazanç Terra (LUNA): Yüzde 13 bin 844 kazanç

(LUNA): Yüzde 13 bin 844 kazanç Fantom (FTM): Yüzde 13 bin 125 kazanç

(FTM): Yüzde 13 bin 125 kazanç Solana (SOL): Yüzde 10 bin 309 kazanç

(SOL): Yüzde 10 bin 309 kazanç Kadena (KDA): Yüzde 9984 kazanç

(KDA): Yüzde 9984 kazanç Harmony (ONE): Yüzde 5909 kazanç

(ONE): Yüzde 5909 kazanç Decentraland (MANA): Yüzde 4251 kazanç

2021'de en çok kaybettiren kripto paralar

NEM (XEM): Yüzde 39,87 kayıp

(XEM): Yüzde 39,87 kayıp Bitcoin SV (BSV): Yüzde 23,15 kayıp

(BSV): Yüzde 23,15 kayıp Zilliqa (ZIL): Yüzde 1,01 kayıp

(ZIL): Yüzde 1,01 kayıp Dai (DAI): Yüzde 0,51 kayıp

(DAI): Yüzde 0,51 kayıp Pax Dollar (USDP): Yüzde 0,27 kayıp

(USDP): Yüzde 0,27 kayıp Tether (USDT): Yüzde 0,14 kayıp

Coinmarketcap'in yukarıdaki verileri, 2021 yılında kaybettiren kripto para birimlerinin yalnızca XEM, BSV, ZIL ve DAI olduğunu gözler önüne seriyor. Zira Pax Dolar ve Tether, zaten dolara endeksli olan kripto para birimleri. Bu yüzden bunlar için bir kayıp olmadığını söyleyebiliriz.

Not: Bu içerikteki veriler, 1 Ocak 2021'de işlem gören kripto para birimlerine göre hesaplanmıştır.