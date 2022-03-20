Crypto Head tarafından yayımlanan bir araştırma, son bir yılda kripto para dövmelerine olan ilginin ne denli arttığını gözler önüne serdi. Araştırmada son bu tarz dövmelerde son 12 ayda %222 artış görüldüğü; en çok ilginin ise Bitcoin ve Dogecoin'de olduğu gözlemlendi. Gelin bu dövmelere birlikte göz atalım.

Kripto para birimlerinin gün geçtikçe daha popüler hâle geldiğini hepimiz biliyoruz. Artık sokaktan geçen herhangi bir insanın bile geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen bu para birimleri ile ilgili konuştuğunu duymak mümkün olmuş durumda. Bunun yanı sıra popülaritenin artması, El Salvador’un Bitcoin’i (BTC) resmi para birimi ilan etmesini bile sağlamıştı.

Durum böyle olunca kripto para birimleri ile ilgili her gün farklı bir haber karşımıza çıkmaya başladı. Şimdi de yapılan yeni bir araştırma bu para birimlerinin bu denli yaygın hâle gelmesinin ilginç bir sonucunu daha gözler önüne serdi; kripto dövmeleri.

Kripto para dövmeleri son bir yılda %222 arttı

Kripto paralar hakkındaki içerikleriyle bilinen Crypto Head tarafından yayımlanan bir rapor, başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar ile alakalı dövmelerin son bir yılda ciddi derecede arttığını gösterdi. Crypto Head’in, Bitcoin.com ile paylaştığı raporda; Google, Instagram gibi yerlerden toplanan verilere göre bu tarz dövmelerin geride bıraktığımız 12 ayda %222 artış gösterdiği ortaya koyuldu.

Bulgulara göre Google incelendiğinde, ‘kripto dövmesi’ içeren arama sorguları 1900’e, ‘Bitcoin dövmesi’ 1600’e, popüler meme coin’e atıfta bulunan ‘Dogecoin dövmesi’ ise 700 aramaya ulaştı. Piyasa değeri açısından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum’un ise en az dövme yaptırılan para birimi olduğu görüldü.

Instagram’daki hashtag’ler incelendiğinde ise, 986 adet ‘Bitcoin dövmesi’ etiketi içeren gönderiye, 956 ‘kripto dövmesi’ etiketi içeren gönderiye ulaşıldı. Google verilerinde yüksek olan Dogecoin ile alakalı dövmelerin ise yalnızca 11 gönderiyle sınırlı kaldığı görüldü. Ethereum ise sadece 6 gönderiyle yine son sırada kaldı.

Son olarak araştırmada Facebook ve Twitter gibi diğer popüler sosyal medya platformlarının incelendiğini de aktaralım. Bu mecralarda da diğer platformlara benzer bir şekilde kripto paralar ile alakalı dövmeleri içeren gönderilerde ciddi artış görüldü ve son yıllarda bu para birimlerinin ne denli popülerleştiği gözler önüne serildi.

İşte internette paylaşılan bazı kripto para dövmeleri

Siz bu dövmeleri nasıl buldunuz? Yatırım yaptığınız bir kripto paranın dövmesini yaptırmayı düşünür müydünüz?