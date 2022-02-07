Kripto para piyasaları yeni haftayı yükseliş trendi ile karşıladı. Bir süredir yatırımcıya kök söktüren Bitcoin'deki yükseliş, diğer kripto para birimlerini de doğrudan etkiledi. İşte kripto para piyasalarındaki son durum.

Son yılların en tartışmalı yatırım araçları olan kripto para birimleri, bir süredir pek de iyi performans göstermiyorlar. Piyasalara pompalanan olumsuz haberler, yatırımcının piyasadan yavaş yavaş çekilmesine ve kripto para birimlerinin değer kaybetmesine yol açtı. Ancak yeni hafta, kripto para piyasaları için iyi başladı. Zira neredeyse tüm kripto para birimleri, an itibarıyla kafasını kaldırmış durumda.

Kripto para birimlerinin kralı olarak kabul edilen Bitcoin, yatırımcıya uzun zamandır adeta kök söktürüyordu. Ancak son verilere baktığımızda, Bitcoin'in 43 bin dolar seviyesine yeniden merdiven dayadığını görüyoruz. Kripto para birimi, 20 Ocak'ta da bu seviyedeydi ancak geçtiğimiz yaklaşık 20 günlük süreçte 33 bin dolar gibi nispeten düşük seviyeleri de görmüştük. Elbette bu yükseliş, diğer kripto paraları da doğrudan etkilemiş durumda.

Bitcoin'in son 1 aylık fiyat grafiği

*Veriler Coinmarketcap'ten alınmıştır.

Market hacmi açısından en büyük 10 kripto para birimine baktığımızda, fiyatlarda yüzde 3 ila yüzde 13 aralığında artışlar olduğunu görüyoruz. Ayrıca çok sayıda Türk yatırımcının olduğu Dogecoin ve Shiba Inu da kafasını kaldırmış durumda. Gelin şimdi de altcoinlerdeki duruma yakından bakalım.

En büyük 10 kripto para biriminde son durum:

2021 yılında en performans gösteren kripto para birimlerinden olan Ethereum (ETH), an itibarıyla 3.090 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Binance Coin (BNB) ise yüzde 3,3'lük yükselişle 430 dolar seviyesine merdiven dayamış durumda. Benzer bir şekilde Cardona (ADA), yüzde 3,65'lik yükselişle 1,16 dolardan işlem görüyor. Solana (SOL) yüzde 5, Ripple (XRP) yüzde 12,20, Terra (LUNA) yüzde 5 ve Polkadot (DOT) ise yüzde 5,25 civarında yükseldi.

Türk yatırımcıların ilgi göstermeyi sevdiği ve Elon Musk'ın da desteklediği Dogecoin (DOGE), son 24 saatte yüzde 7 civarı değer kazanarak 0,1573 dolar seviyelerine geldi. Benzer bir şekilde Avalanche (AVAX) da yüzde 7 civarı değer kazandı ve 83 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Adeta roketlenen Shiba Inu'daki (SHIB) son durum ise yüzde 24,5'lik yükselişle 0,00002807 dolar.

Kripto para birimlerindeki yükseliş hamlesinin kalıcı olup olmayacağı bilinmiyor. Ancak bir süredir zorda olan yatırımcı, bu yükselişle zararını düşürmüş ya da tamamıyla çıkarmış olabilir gibi görünüyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.