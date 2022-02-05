ABD'de, kripto varlıklara karşı giderek büyümekte olan takıntının ne gibi sonuçlarının olabileceği sorusuna cevap niteliğinde bir olay yaşandı. Genç bir adam, kripto varlıklarına el koymak için babasını zehirledi.

Bu zamanda babana bile güvenmeyeceksin lafını hepimiz biliyoruz; ancak görünen o ki bu günlerde babaların çocuklarına güvenmesi de pek doğru değil. ABD’de yaşanan korkunç bir olay ise bu durumun oldukça iyi bir örneği.

The Washington Post’un haberine göre ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Bethesda’da yaşayan genç bir adamın, babasının kripto para varlıklarını eline geçirmek için babasını zehirlediği ortaya çıktı. Asıl amacının babasını zehirlemek değil de sadece 'kendisinden geçirmek' olduğunu kaydeden genç adamın uyuşturucu problemi ve kripto varlıklara takıntısı olduğu bildirildi.

Ghershony, kripto para konusunda paranoyak davranışlar sergilemeye başlamıştı

24 yaşındaki Liam Ghershony ve babası, 2018 yılında bir kripto yatırım hesabı aracılığıyla vergi sonrası 350.000 dolar nakit elde etmişlerdi; ancak bu olayın ardından Ghershony’nin uyuşturucu sorunları artmaya başladı. Kendisini tamamen uyuşturucuya kaptıran Ghershony, bir süre sonra kripto varlıklar konusunda paranoyaklaşmaya ve sürekli olarak kripto satması gerektiğini söylemeye başladı.

O zamanlar 400,000 dolar değerinde olan kripto varlığa el koymak isteyen Ghershony, bir anlık bir kararla babasını depresyon ilacıyla zehirlemeye karar verdi. Babasının çayına sakinleştirici ilaçlar ve Xanax ile alakalı bir ilaç grubu olan benzodiazepin katan Ghershony, yazdığı notta işlerin bu noktaya gelmek zorunda olmadığını ve babasına en iyi ‘emekliliği’ vereceğini ifade etti.

Daha sonra yaptığı açıklamada babasını öldürmek istemediğini, sadece bayıltmak istediğini belirten Ghershony, babasının bu ilaçlara olan dayanıklılığının kendisininkinden farklı olduğunu çok geç fark ettiğini kaydetti. Neyse ki zehirlenmeden iki gün sonra yerde baygın bir şekilde bulunan Ghershony’nin babası, hastanede gördüğü 4 günlük tedavinin ardından iyileşti.

Ghershony, 125 gün hapis cezasına çarptırıldı

Daha önce sabıka kaydı olmayan Ghershony ise anlaşmaya vardıktan sonra birinci derece saldırı suçlamasını kabul etti. 125 gün hapis cezasına çarptırılan Ghershony, bundan sonraki iki ayı ise uyuşturucu ve akıl sağlığı rehabilitasyonunda geçirdi.

Bu olayın da gösterdiği üzere uyuşturucu bağımlılığı ve kripto para birimlerine karşı giderek artmakta olan takıntı bir araya geldiğinde ortaya oldukça tehlikeli sonuçlar çıkabilir. Son zamanlarda bunun farkında olan rehabilitasyon klinikleri de tam olarak bu sebeple kişilerin kripto paraya olan bağımlılıkları ile başa çıkmaları için tedavi hizmetleri sunmaya başladı.