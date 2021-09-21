Bilgisayar korsanları, pNetwork adlı kripto para transfer platformundan 12,7 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldı. Şirket, diğer tüm fonların güvende olduğunu belirtti.

Kripto para birimleri popülerlik kazandığından beri dolandırıcılık, yolsuzluk, hırsızlık haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu durumun en güncel örneği pNetwork adlı kripto para transfer platformunda yaşanan bir hırsızlık olayı oldu.

Bilgisayar korsanları, kripto para transfer platformu pNetwork'ten tam 12.7 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldı. pNetwork, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Siber saldırganlar kod tabanımızdaki bir hatadan yararlanıp 277 Bitcoini çalarak BSC üzerinden pBTC'ye saldırdı." ifadelerine yer verdi.

'Diğer tüm fonlar güvende'

pNetwork'teki diğer tüm fonların "güvende" olduğunu açıklayan şirket, saldırıdan diğer "köprülerin" etkilenmediğini açıkladı. Köprüler, kripto para kullanıcılarının bir kripto para birimini diğer bir kripto paraya kopyalaması anlamına geliyor.

pNetwork, Telegram hesabından yaptığı açıklamada ise ekstra güvenlik önlemleri ile köprülerin önümüzdeki günlerde yeniden etkinleştirileceğini, hatanın tespit edildiğini ve düzeltildiğini belirtti. pBTC ise pNetwork'ün paketlenmiş Bitcoin versiyonu olarak tanımlanıyor. Bir token (jeton) olan "wrapped Bitcoin", akıllı blok zinciri anlaşmalarında Bitcoin'e bire bir eş değerlilikte işlem görüyor.

Bu durum merkezsiz finans protokollerinde (DeFi) bu tokenin Bitcoin'in bir kopyası gibi kullanılabilmesini sağlıyor. Saldırı, tarihin en büyük DeFi soygunu olan ve bu yılın başlarında gerçekleşen 610 milyon dolarlık Poly Network'un kırılmasına da dahil olan Binance Smart Chain'de gerçekleşti.

Olayın duyulmasından ardından geçen 24 saatte pNetwork’ün yönetimindeki PNT token'ı yüzde 18 değer kaybına uğradı.