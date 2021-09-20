Bitcoin’e kasım ayında gelmesi beklenen güncelleme hakkında hazırlanan bir rapor, güncellemeyi bir hayli övdü. Bitcoin’in alacağı en önemli güncellemelerden biri olduğu ifade edilen Taproot güncellemesi, kullanıcı mahremiyetini artıracak ve iddialara göre; Ethereum’da bulunan akıllı kontratlar özelliğini de beraberinde getirecek.

Kripto paraların şu an için en değerlisi olan; aynı zamanda ilk kripto para olma özelliğiyle yeni bir çağ başlatan Bitcoin, şu ana kadarki en büyük güncellemelerinden birini almaya hazırlanıyor. Önümüzdeki 2 ay içinde gelmesi beklenen yenilikler arasında ‘akıllı kontratlar’ özelliği de yer alacak.

Bitcoin’in en çok eleştiri aldığı noktalardan biri, kendini geliştirmeyip donanımı açısından diğer kripto paraların gerisinde kalmasıydı. Derken Bitcoin’in kasım ayı civarında büyük bir güncelleme alacağı öğrenildi. Kripto para borsası Kraken’in raporunda da bunun Bitcoin’e gelen en büyük yenilikler silsilesi olduğundan bahsedildi.

“Geride kaldı” söylemlerine tepki gibi olacak

Bitcoin’e getirilen son büyük güncelleme, 2017 yılında gelen SegWit’ti. Bu güncellemeyle birlikte Bitcoin’in protokolü ölçeklendirilmişti. Ancak paranın altcoinlerin gerisinde kaldığı ifadeleri bir türlü durmadı. Birçok kişiye göre Bitcoin, adı sayesinde ayakta duran ve yakında sönecek olan bir kripto paraydı.

Bitcoin’e kasım ayında gelmesi beklenen Taproot güncellemesi ise, birçok kaynağın ifadesine göre kripto paranın son 4 yılda aldığı en büyük güncelleme olacak. Bu güncellemenin özellikleri açısından diğer kripto paraların gerisinde kaldığı söylenen Bitcoin’i bu anlamda biraz daha değerlendirmesi bekleniyor. Tabii maddi değerinde olacak değişiklikler hakkında şimdilik bir şey söyleyemiyoruz.

Taproot güncellemesi, Bitcoin’in madencilik verimliliği ve gizliliğini artırmakla kullanıcıların mahremiyetini de güçlendirecek. Bunun yanı sıra Bitcoin, iddialara göre bu güncellemeyle Ethereum’da bulunan akıllı kontratlar özelliğini de bünyesine ekleyecek.