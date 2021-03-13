Yatırım Tavsiyesi Verdiği Kişiden Silah Zoruyla Para İstedi

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde oldukça enteresan bir olay yaşandı. Bir şahıstan aldığı tavsiye üzerine kripto para yatırımı yapan L.A., kâra geçmesi üzerine şahsa bir miktar para gönderdi. Gelen parayı beğenmeyen yatırım tavsiyecisi şahıs, L.A'yı bir araçla alıkoyarak silah zoruyla para istedi.

İstanbul Üsküdar'da yaşanan olayda L.A isimli şahıs, kripto para yatırımı yapması yönünde S.A. isimli şahıstan tavsiye aldı. Tavsiye üzerine 200 bin dolarlık kripto para yatırımı yapan L.A., başlangıçta zarara uğradı ancak sonrasında yatırım yaptığı kripto paranın yükselişe geçmesiyle 130 bin dolar kâra geçti.

L.A. kâra geçmesi sonrası S.A.'ya 7 bin dolar gönderdi. Ancak S.A. gelen parayı az bularak 30 bin dolar daha göndermesini istedi ve konum bilgisi paylaşarak buluşmak istediğini söyledi. İletilen konuma giden L.A., burada araçta bulunan R.H. isimli bir başka şahsın silah göstererek tehdit etmesi üzerine araca bindi.

Bir işyerine götürüp tehdit ettiler:

Silah zoruyla araca bindirildikten sonra Ünalan'da bulunan bir işyerine götürülen L.A., burada uğradığı tehdit ve hakaretler sonrası S.A.'nın hesabına 10 bin dolar daha gönderdi. Ancak olay ne yazık ki bununla da bitmedi. Şüpheliler, birkaç gün sonra L.A.'nın evine gidip tehdit ederek daha çok para istedi.

Olaylar sonrasında L.A., Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaşadığı olayı anlattı ve kendisini tehdit eden, zorla para isteyen şahıslardan şikayetçi oldu. Olaya karıştığı tespit edilen S.A., S.S., R.H., A.Ç. ve A.N.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. L.A.'nın götürülerek tehdit edildiği işyerinde de inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan silaha el koydu. Olaya karışıp gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma', 'Yağma', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından adli makamlara sevk edildi.