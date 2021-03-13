sahte kripto para çağrı merkezine operasyon

İstanbul'da bir sitede kiraladıkları dokuz ayrı villada kurdukları çağrı merkezinde zorla tuttukları 101 kişiyle sahte kripto para danışmanlığı verdikleri ortaya çıkan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 Çin vatandaşı gözaltına alındı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir sitede yer alan dokuz ayrı villada faaliyet gösterdiği ortaya çıkan bir dolandırıcı çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 Çin vatandaşı şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 101 Çin vatandaşını pasaportlarına el koyarak zorla çalıştırdıkları ortaya çıktı.

Bir çağrı merkezi gibi hizmet veren dolandırıcı çetesinin, Çin'de yayınladıkları reklamlar ile sahte kripto para danışmanlığı yaptığı anlaşıldı. İki tanesi yatakhane ve yemekhane olarak kullanılan villalarda çalışan 101 kişinin kimilerini yasal bir iş bahanesiyle kandırılarak Çin'den getirilen bilgisayar mühendisleri ve programcıları oluştururken kimilerinin ise ülkeye turist olarak giriş yaptığı öğrenildi.

Ayda 8100 TL maaşla çalıştırılıyorlarmış:

Çin'e sahte kripto danışmanlığı veren bu dolandırıcı çetesinin 'Sanal paranızı bize teslim edin, biz iki katını kazanıp geri size teslim verelim' şeklinde sundukları bu sahte hizmet ile kaç kişiyi dolandırdıkları henüz bilinmiyor. Zorla çalıştırılan kişilere ise ayda 7 bin yuan (yaklaşık 8100 TL) ödeme yapıldığı öğrenildi.

Ayrıca bu kişilerin zorla ülkede tutuldukları, yaşadıkları site dışına çıkmalarına izin verilmediği tespit edildi. Operasyon ise gece vakti gizlice kaçarak polis karakoluna giden ve zorla tutulduklarını söyleyen iki çalışanın ifadeleri sonrası başlatıldı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri operasyonu 30 ekip ve 100 polis ile gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda 1.5 milyon TL, 712 cep telefonu, 112 bilgisayar, 677 sim kart, para sayma makinesi ve çok sayıda harddisk ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden altısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.