Ethernetten 1000 Kat Hızlı Veri Aktarabilecek Teknoloji

İngiltere’deki araştırmacılar, ethernetten 1000 kat daha yüksek veri akışı sağlayabilecek bir kuantum lazer teknolojisi üzerinde çalışıyorlar. Terahertz kuantum kaskad lazerler, 100Gbps hızında veri aktarabilirler.

Leeds Üniversitesi’nden araştırmacılar, yeni bir araştırma kapsamında büyük bir veri aktarım hızı sağlayacak bir teknoloji üzerinde çalışıyorlar. Araştırmacılar, Nature Communications’ta yayınladıkları makale ile terahertz kuantum kaskad lazerleri kontrol etmenin bir yolunu bulduklarını açıkladılar. Terahertz kuantum kaskad lazerler, 100 Gbps veri aktarım hızı ile 100 Mbps veri aktarım hızı sağlayan ethernetleri 1000’e katlama potansiteline sahip.

Terahertz kuantum kaskad lazerleri diğer lazerlerden ayıran şey, bu lazerlerin terahertz aralığında elektromanyetik spektrum yaymalarıdır. Bu nedenle kimyasal analizlerin spektroskopi alanında da bu lazerler kullanılıyorlar.

100Gbps hızda veri gönderebilmek için lazerler saniyede 100 milyar kere açılıp kapanmalıdır. Araştırmacılar, çok iyi modüle edilmesi gereken lazerde bu açılıp kapanma sayısını, akustik ve ışık dalgalarının gücünü kullanarak elde ettiler.

Araştırmacılardan Profesör John Cunningham, “Şu anda bir kuantum kaskad lazeri modüle etmek için sistem elektrikle çalışıyor. Ancak bu sistemin kendi sınırları var. Modülasyonu sağlayan elektronik parçalar, genellikle modülasyonun hızını yavaşlatıyor. Geliştirdiğimiz mekanizma sayesinde bunun yerine akustik dalgalar kullanılabiliyor” dedi.

Bir kuantum kaskad lazerinin optik bileşeninden geçen elektron, enerji seviyesini kaybedeceği ve bir foton veya ışık enerjisi darbesi yayan bir dizi kuantum kuyusundan geçiyor. Bu durum, harici elektronların işlemden çıkarılabileceği ve yerini başka bir lazerin alüminyum bir filme darbesinden ortaya çıkan akustik dalgalarla değiştirilebileceği anlamına geliyor. Bu da filmin genişlemesine/büzülmesine neden olurken, kuantum kaskad lazerin mekanik bir dalga göndermesini sağlar.

John Cunnigham, akışı tamamen durdurabilecekleri bir noktaya henüz gelemediklerini açıkladı. Ancak ışık çıkışını belli yüzdelerde kontrol edebildiklerini söyledi. Cunnigham, “Bu harika bir başlangıç” dedi.

Jonh Cunnigham, çalışmanın geleceği konusunda da bir açıklama yaptı. Cunnighman, “Daha fazla ayrıntılandırma ile lazerden gelen foton emisyonlarının tam kontrolü için yeni bir mekanizma geliştirebileceğimize ve hatta ses üreten yapıları terahertz lazerlee entegre edebileceğimize inanıyorum” dedi.