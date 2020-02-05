Panasonic, Dünyanın En Güçlü Mavi Lazerini Üretti

Panasonic, birkaç farklı tekniği bir araya getirerek dünyanın en güçlü mavi lazerini elde etti. Panasonic tarafından geliştirilen lazer, geçtiğimiz günlerde Japonya’da tanıtıldı.

Panasonic, lazer alanındaki çalışmalarında önemli başarılar elde ettiklerini açıkladı. Şirket, Japonya’nın Osaka kentinde geçtiğimiz günlerde dünyanın en güçlü mavi lazerini tanıttı. Bu yüksek güçlü lazeri geliştirmek için Doğrudan Diyot Lazeri (DDL), Dalga Boyu Işın Birleştirme (WBC) teknolojileri ile beraber birkaç teknoloji daha kullanıldı.

Doğrudan Diyot Lazeri (DDL), yüksek oranda odaklanmış lazer ışınının seçilen bir hedefe yönlendirilmesidir. Bu lazer tekniği, hem küçük hem de verimli olduğu için geleneksel katı hal lazerlerinden veya karbondioksit lazerlerden farklıdır. DDL, lazer üretmek için geleneksel lazer teknolojilerinden çok daha az enerji kullanır. DDL’nin sağladığı enerji tasarrufu, lazer tabanlı kesme, kaynak ve diğer imalat alanlarında tercih edilmesine neden oluyor.

Panasonic’in son olarak geliştirdiği lazeri “yüksek ışın kaliteli mavi lazer” olarak tanımladı. Mavi lazer, 400nm ile 450nm dalga boyları arasında çalışıyor. Bu dalga boyu aralığı 100’den fazla kaynaktan tek bir ışık elde edebilen WBC sayesinde ortaya çıkıyor. WBC’nin sağladığı 100’den fazla kaynak, birdizi diyot çubuğu tarafından kontrol ediliyor. Bir diyot çubuğu, tek bir yarı iletken çip tarafından kontrol edilen bir lazer kaynağıdır.

Panasonic, önemli birkaç lazer teknolojisini bir araya getirerek, üretim süreçlerinde ciddi bir gelişmeyi sağladı. Şirket şimdi, lazerin mikrofabrikasyon süreçlerinde kullanılması için çalışıyor. Panasonic, mavi lazerin bakır, altın ve plastik gibi maddelerin mikrofabrikasyon süreçlerinde kullanılmasını sağlayacak teknolojiler için çalışmaya devam ediyor.

Mavi lazerin özellikle bakırın mikrofabrikasyon sürecinde görev alması önemli bir gelişme olabilir. Bakır, elektrikli araçların bataryalarının ve motorlarının önemli bir bileşeni. Panasonic de bu nedenle mavi lazerin bakır mikrofabrikasyonu alanında önemli bir taleple karşılanacağını düşünüyor.