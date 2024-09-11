Kulaklık, oyuncu monitörü, kablosuz mouse... Amazon'un "Günün Fırsatları" kapsamında sunduğu fırsat ürünlerini bir araya getirdik.

Amazon'un dikkat çekici kampanyalarından biri olan "Günün Fırsatları" kampanyasında öne çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

"Bu içerik 11.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Ürünler:

Samsung LS28BG702EPXUF Odyssey G7 monitör, 28 inçlik UHD ekranı ve 144Hz yenileme hızı ile net ve akıcı bir görüntü sunuyor. 1ms tepki süresi ile hızlı sahnelerde bile gecikme yaşamadan oynayabilirsiniz. HDR400 desteği ve G-Sync uyumluluğu, oyun deneyiminizi iyileştirerek daha kaliteli görüntüler elde etmenizi sağlıyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

MSI Clutch GM11 White oyun faresi, kablolu yapısıyla kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor. 5.000 DPI'a kadar hassasiyet ayarı ile farklı oyun türlerine uygun performans elde edebilirsiniz. RGB aydınlatma özelliğiyle kişiselleştirilebilir bir görünüm sunarken, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sağlıyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan %24 indirimle satın almak için buraya tıklamanız yeterli.

Xiaomi Redmi G24 Gaming monitör, 23.8 inç boyutu ve 165Hz yenileme hızı ile akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. 1ms tepki süresi sayesinde hızlı sahnelerde bile gecikme yaşamadan oynayabilirsiniz. Geniş renk gamı ve yüksek kontrast oranıyla canlı ve net görüntüler elde etmenizi sağlıyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan %21 indirimle sepetinize ekleyip satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Jabra Elite 8 Active kablosuz kulaklık, yüksek ses kalitesi ve güçlü bass ile dinleme deneyiminizi zenginleştiriyor. IP68 sertifikası ile suya, toza ve terlemeye karşı dayanıklılık sunarak spor yaparken de rahatlıkla kullanılabiliyor. Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği ile dış sesleri minimuma indirip müziğinize veya görüşmelerinize odaklanmanızı sağlıyor. Kulaklıklar 8 saatlik şarj süresi sunuyor. Ayrıca kulaklık şarj kutusu, 32 saatlik toplam müzik dinleme süresi sunuyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan %25 indirimle satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Anker Soundcore Life Q30 Bluetooth kablosuz kulaklık, hibrit aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği ile dış sesleri minimuma indirerek kesintisiz bir dinleme deneyimi sunuyor. Soundcore uygulaması sayesinde ekolayzer ayarlarını özelleştirerek ses profilinizi kişiselleştirebilirsiniz. Uzun pil ömrüyle tek şarjla 40 saate kadar kullanım imkânı sağlıyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan %21 indirimle satın almak için buraya tıklamanız yeterli.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro, yüksek kaliteli ses sunan 24-bit Hi-Fi ses desteğiyle müzik keyfinizi bir üst seviyeye çıkarıyor. Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği sayesinde dış sesleri engelleyerek net bir dinleme deneyimi sağlıyor. Samsung Galaxy akıllı telefonunuzda Sözlü Çevirmen uygulamasını kullanırken, Galaxy Buds2 Pro kulaklıklarınızı çıkarmanıza gerek yok. Karşınızdaki kişi çeviriyi telefonun hoparlöründen dinlerken, siz de aynı anda kulaklıklarınızdan rahatça takip edebilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon sepetinize eklemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: