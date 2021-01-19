Küresel Isınma Nedeniyle Tropikal Yağmur Kuşağı Kayacak

Yeni bir araştırmaya göre küresel iklim değişikliği, tropikal yağmur kuşağının konumunu da etkileyecek. Tropikal yağmurlar, doğu yarım kürede kuzeye doğru hareket edecekken; batı yarım kürede güneye doğru kayacak.

Küresel iklim değişikliğinin doğu-batı, kuzey-güney ayırt etmeksizin tüm Dünya’yı etkileyeceği bilinen bir gerçek. Ancak Nature Climate Change dergisinde dün yayınlanan yeni bir araştırmaya göre küresel iklim değişikliği, yeni kıta Amerika ile eski kıta Afrika, Avrupa ve Asya’yı zıt şekilde etkileyecek.

Aktarılan bilgilere göre küresel sera gazı emisyonunun içinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar artmaya devam etmesi halinde tropikal yağmur kuşağı, Doğu Afrika ve Hint Okyanusu’nu orijin alan bir eksen üzerinden kuzeye doğru hareket ederken; Amerika kıtasında güneye doğru hareket edecek.

Yeni iklim araştırması, küresel iklim değişikliğinin daha önce fark edilememiş sonuçlarını ortaya çıkardı

Tahmin edebileceğiniz gibi tropikal yağış ekseninin değişmesi, yerel kuraklık ve bolluk dengesinde değişimlere neden olacak. Güney Hindistan, yoğun sel baskınları ile baş etmek zorunda kalacakken; Güneydoğu Afrika ve Madagaskar’da kuraklık stresi iyiden iyiye artmaya başlayacak. Ayrıca büyük çoğunluğu ormanlarla kaplı dağlardan oluşan Orta Amerika da değişim sonrası büyük bir kuraklığın içine girecek.

Asya’da tropikal iklim kuşağının azalmasında, Everest Tepesi’nin de parçası olduğu Himalaya Sıradağlarındaki kalıcı buzulların erimesi önemli bir etken olacak. Gezegenin herhangi bir bölgesine kıyasla bu bölgede daha hızlı ısınacak olan atmosfer, yağmur kuşağının bu bölgeye doğru kaymasına neden olacak.

Araştırmacılar, söz konusu bulguları ortaya çıkarmak için 27 son teknoloji iklim modeli ve hesaplamasından elde edilen verileri kullanarak oluşturulan bilgisayar silmülasyonlarını inceledi. Kaliforniya Üniversitesi’nden İnşaat ve Çevre Mühendisliği Profesörü Efi Foufoula-Georgiou, veri analitiği ve iklim bilimini mühendislik ile birleştiren araştırmanın, küresel iklim değişikliğinin daha önce fark edilmemiş sonuçlarını ortaya çıkardığını ifade etti. Foufoula-Georgiou’ya göre araştırmanın bir sonraki adımı, tespit edilen değişikliklerin yeryüzüne potansiyel etkisini ortaya çıkarmak olacak.