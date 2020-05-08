Küresel Isınma Toprakta Depolanan Karbonu Açığa Çıkarabilir

Dünyanın en büyük karbon rezervlerinden bir tanesi, hayatımızın çok büyük bir bölümünü kaplayan toprakta gizli. Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmalar sonucunda toprak içerisinde depolanan karbonun küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle açığa çıkabileceği ortaya çıktı.

Uzmanlar yıllardır iklim ve küresel ısınma konularında araştırmalar yapmaya devam ediyor. Sonuçları açıklanan son araştırmadaysa dünyanın dört bir yanındaki toprağın içerisinde bulunan yaklaşık 2 trilyon tondan fazla depolanmış karbonun küresel ısınmayla açığa çıkabileceği ortaya çıktı. Bu miktarın dünya atmosferinde bulunandan en az 3 kat daha fazla olduğunu söylemememiz kıyaslamanıza yardımcı olabilir.

Araştırmalar, bu konuda iklim değişikliğinin çok önemli bir rol oynadığını ve küresel ısınma bu şekilde artış gösterdiği sürece toprakta depolanmış karbonun bulunduğu yerden çıkarak atmosfere yayılabileceğini gösterdi. Böyle bir durumun gerçekleşmesinin de iklim değişikliğinin hızını artıracağı açıklandı. Yani iki durum birbirini harekete geçirecek gibi görünüyor.

Çok büyük miktarda karbon açığa çıkabilir:

Uzmanlar; ormanlar, sulak alanlar ve okyanusların çevresel koşullara bağlı olarak karbonu havadan emme ve karbonu atmosfere salma potansiyeline sahip olduğunu ancak bu tarz yerlere dışarıdan yapılan müdahalenin depolanmış karbonu açığa çıkarabileceğini de iletti. Örnek olarak tarım amacıyla arazilerde yapılan temizliği gösteren ve 2017’de yayınlanan bir araştırmayı hatırlatan bilim insanları, iklim değişikliğinin çok büyük bir tehdit olduğunu tekrar vurguladı.

Uzmanlar, sıcaklık arttıkça toprakta bulunan bazı bakterilerin daha aktif hâle gediğini ve organik maddeler üzerinde parçalanan bu bakterilerin karbon salınımına neden olduğunu da aktardı. Yapılan yeni bir çalışmaya göre ıslaklık etkisinin de bu konularda önemli olduğu ortaya çıktı.

Nature isimli dergide yer alan çalışmada Hindistan’ın Ganj-Brahmaputra nehir havzasının uzun süreli kayıtlarından yardım alan bilim insanları, bölgenin tarihindeki yağışlı dönemlerde topraktaki karbon devir hızının arttığını savundu. Konuyla ilgili çalışmaların henüz devam ettiğini ve uzmanlardan gelecek yeni bilgiler ışığında hazırlanacak makalelerin bilim dünyası tarafından gerekli şekilde servis edileceğini ekleyerek haberimizi noktalayalım.