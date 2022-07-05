Webtekno’nun çatısı altında olduğu İzmo Bilişim’in kurucusu İbrahim Akman’ın mobil oyun girişimi Masomo’daki macerası bugün itibarıyla sona erdi. Akman 2019’da, Tencent bünyesindeki Miniclip ile Türkiye tarihinin en büyük mobil oyun satış anlaşmalarından birisine imza atmıştı. Şimdi kendisini yeni bir dönem bekliyor.

2012 yılında kurulan İzmo Bilişim ve 2013’te yayın hayatına başlayan Webtekno’nun kurucusu İbrahim Akman, kurucusu olduğu ve Kafa Topu markasını globale ulaştıran Masomo’daki görevi sona erdi. 2019’da, Türkiye’nin en değerli mobil oyun şirketi satış anlaşmalarından birisiyle, Tencent bünyesinde Miniclip’e devrolan Masomo, Akman yönetimindeyken Basketbol Arena’yı duyurmuş ve ABD’de marketlere üst sıralardan giriş yapmıştı.

Aslında Kafa Topu’nun 2014’te tasarlanan ilk prototipleriyle temelleri atılan Masomo; devam oyunu Kafa Topu 2 ile birlikte, futbolun popüler ve başat bir spor olarak görüldüğü neredeyse bütün ülkelerde başarıya ulaşmıştı. Kafa Topu 2’nin bu başarısı, İbrahim Akman ve ekibinin pek çok global markanın teklifini de beraberinde getirmişti. Ancak son karar şirketin Miniclip ile birleşmesi yönünde oldu.

İbrahim Akman, Türkiye’nin en değerli oyun şirketlerinden birisini çok kısa sürede başarıya ulaştırmıştı:

2019'daki Masomo ekibinin ilk fotoğraflarından biri @İbrahim Akman / Instagram

Miniclip ile 2019’da yapılan anlaşma gereği 3 yıl daha şirkette kalan Akman, bu süre zarfında CEO’luk görevini şirketin VP of Product’ı Sertaç Pıçakçı’ya devretmişti. Pıçakçı göreve gelmeden önce ve Minclip birleşmesi sonrasında şirket, bir yandan Kafa Topu 2’yi geliştirirken, diğer taraftan Basketbol Arena üzerindeki çalışmalarını tamamladı.

Basketbol Arena, Kafa Topu serisinden aldığı mirası ve temel dinamikleri ABD gibi basketbolun popüler olduğu pazarlarda insanların karşısına çıkaran yeni bir oyundu. Tıpkı Kafa Topu 2’de Dünya Kupası dönemlerinde yapıldığı gibi büyük basketbol şampiyonalarına eş zamanlı olarak yapılan kampanyalar, Basketbo Arena’yı, hedeflenen pazarlarda zirveye taşımıştı.

Akman yönetimindeki Miniclip birleşmesinin ardından İzmir’de yeni ofisine taşınan şirket, Pıçakçı yönetiminde faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.