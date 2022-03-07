İzmo Bilişim ve Masomo'nun Kurucusu İbrahim Akman, bugün ilk yatırım turuna çıkan egirişim'e 225 bin TL'lik yatırım yaptı. egirişim'in ilk yatırımcılarından birisi olan Akman'a platformun kurucusu Hilmi Öğütcü'den teşekkür mesajı geldi.

2012 yılında Hilmi Öğütcü tarafından kurulan ve bugüne kadar hem ulusal hem de uluslararası çapta girişim ekosistemindeki gelişmeleri aktaran egirişim, bugün önemli bir dönüm noktasına geldi. 2016 yılında şirketleşen içerik platformu, yıllarca girişimlerin fonlama maceralarını anlattıktan sonra bugün kendi macerasını resmen başlattı.

egirişim, Fonbulucu üzerinden başlattığı paya dayalı kitle fonlama kampanyası ile birlikte ilk yatırım turunu gerçekleştirmeye başladı. 2 milyon 250 bin TL hedefi olan fon kampanyası, yalnızca iki saatten kısa bir süre içinde 624 bin 370 TL yatırım almayı başardı. Şu ana kadar 8’i nitelikli toplam 177 yatırımcının desteklediği egirişim’in ilk yatırımcılarından biri, Kurucumuz İbrahim Akman oldu.

İbrahim Akman'dan egirişim'e 225 bin TL yatırım:

Bugün saat 10.00’da başlayan kampanya, Masomo ve İzmo Bilişim Kurucusu İbrahim Akman’ın da desteğini aldı. Akman, egirişim’in kampanyasına 225 bin TL yatırım yaparak girişimin ilk yatırımcıları arasına katıldı. Akman’ın yatırımı sonrasında Hilmi Öğütcü’den teşekkür mesajı geldi.

İbrahim Akman da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İçerik üretmenin ne kadar zor ve emek isteyen bir iş olduğunu biliyorum. Hilmi’nin de bu konudaki azmini fazlasıyla takdir ediyorum. egirişim için yeni dönem hayırlı olsun.” açıklamasında bulundu.

egirişim’in 7 Mart Pazartesi saat 10.00’da başlayan fon kampanyası, ilk 3 iş günü içinde yatırım yapan yatırımcılara %10 fazladan pay sunuyor. egirişim’in kampanyasının ayrıntılarını öğrenmek ve yatırım yapmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.