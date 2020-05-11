İbrahim Akman’ın Memurluktan Girişimciliğe Uzanan Hikayesi

Kurucumuz ve Masomo CEO’su İbrahim Akman, YouTube’da Hakan Akben’in konuğu oldu. Masomo ve Webtekno hakkındaki merak edilen sorulara yanıt veren Akman, kişisel girişimcilik yolculuğuna dair detayları ve önerilerini de paylaştı.

Uzun bir zaman önce kurucumuz İbrahim Akman ile biz de yazılı bir röportaj yapıp yayınlamıştık. Kurucumuz olarak tanınması dışında artık dünya çapında bir girişim olan Masomo macerası hakkında kendisinden çok sayıda sorunun yanıtını almış, sizlerle paylaşmıştık. Nitekim bu detayları bir video üzerinde derleme ve tüm içeriği daha kolay şekilde size ulaştırma fırsatını bir türlü yakalayamamıştık.

YouTube’da her gün başarılı bir ismi ağırlayan Hakan Akben, 10 Mayıs pazar akşamı İbrahim Akman’ı köşesine konuk etti. Takipçilerinden gelen sorulardan hareketle yapılan canlı yayında, Türkiye’de girişimcilik üzerine kafanızdaki sorulara rahatlıkla yanıt bulabilirsiniz.

Memurluktan girişimciliğe ve sonra da dünyaya açılan öyküsüyle İbrahim Akman röportajı:

45 dakikalık röportajın tamamında sorular takipçilerden geldiği için dolu dolu bir içerik sizleri bekliyor. İbrahim Akman, memurluktan girişimciliğe doğru uzanan macerasını açık şekilde paylaşıyor.

Hakan Akben’in kanalına buradan ulaşabilir, iş dünyasının ve YouTube’un tanınan simalarıyla yaptığı diğer röportajları da izleyebilirsiniz.