Yaptığı işte başarılı olmak isteyen herkese rehber olacak tecrübesiyle, röportaj köşemizin bugünkü konuğu kurucumuz İbrahim Akman. Girişimcilerinden birisi olduğu Masomo ile adını dünyaya duyurmaya başlayan İbrahim ağabeyle, teknoloji sektöründe girişimci olmak üzerine tavsiyelerle dolu bir röportaj gerçekleştirdik.

Teknoloji sektöründe yer alan isimlerin değerli tecrübelerini aktardığımız röportaj köşemizde bugün çok da uzağa gitmiyoruz. Girişimleriyle kısa sürede çok sayıda başarı elde eden, kurucumuz, her ne kadar o kelimeden hoşlanmasa da patronumuz olan İbrahim Akman ile ilk defa bir röportaj için birlikteyiz. Kendisi, kısa bir süre önce Webrazzi Ödülleri 2018’de “Yılın Girişimcisi” dalında aday oldu.

Başarısını sektörel anlamda duyurmaya başlayan, rakiplerine göre oldukça genç yaştaki Masomo da aynı ödülün "Yılın Girişimi" ve "Yılın Oyun Girişimi" dallarına aday olurken, artık küresel bir marka haline gelen mobil oyun Kafa Topu 2’de "Yılın Mobil Uygulaması" dalında aday gösterildi. (Oy vermek için buraya tıklayabilirsiniz, desteğinizi bekliyoruz)

Girişimcilik günümüzde kolay, ancak başarının sürekliliğini sağlamak kolay değil. Zoru başaran bir girişimci olarak İbrahim Akman’ın söyledikleri, başarılı olmak isteyen herkese önemli bir rehber olacak. Lafı daha fazla uzatmadan röportaja geçelim.

Başlamadan önce, İbrahim Akman’ı biraz daha yakından tanıyalım. Nasıl birisin, bu sektöre nasıl girdin, daha da önemlisi kendini nasıl bir girişimci olarak görüyorsun?

İbrahim: Tabi ki, 34 yaşındayım. Maliye mezunuyum. Son 5-6 yıldır profesyonel olarak, toplamda 13 senedir internet girişimleri yapıyorum. Her şeyin öncesinde, İzmir Bornova Belediyesi’nde çalışan biri iken, şimdi durum buralara kadar geldi. Hobi olarak başlayan macera, 5 farklı şirket, 100’den fazla ekip arkadaşı ile her geçen gün büyüyor.

Nasıl bir girişimci olduğuma gelmeden önce, daha farklı bir detaydan bahsetmek istiyorum. Sektörde başka bir firmada çalışmadan, bu konuyla alakalı bir eğitim almadan, sadece hayal kurarak bu sektöre girdim. Yazılımcı, grafiker değilim. Olmayı denedim, yazılım kursuna da gittim, tasarım kursuna da… Sonra baktım çöp adam bile çizemiyorum :) Gördüm ki bu alanda yetenekli değilim, bakış açımı değiştirdim.

"Yaptığım girişimlerle yaşayan birisiyim":

İbrahim: Düşündüm ki “Bir manav açsam, raflarını ben mi yapacağım, duvarlarını ben mi boyayacağım?, hayır. Onun yerine işi bilen en iyi şekilde icra eden arkadaşlarla, ustalarla çalışacak, o dükkanın işletmesini ben devralacağım. Ben de öyle yaptım, işini bilen yazılımcı ve grafiker arkadaşları bir araya getirdim, aklımdaki projeler üzerine çalıştık. Bu benim o dönemde aldığım en mantıklı karardı. İnsanların kendilerini tanımaları ve yeteneklerine uygun adımlar atmaları çok önemli.

Ben yaptığım girişimlerle yaşayan birisiyim. Onları işim gibi görmüyor, mutlaka hayatıma entegre ediyorum. Proje yaptığım sektör ne olursa olsun, onu mutlaka hobim haline getiriyorum. Bu da hem yaptığım işten daha çok zevk almamı, hem de hep işin içinde kalmamı sağlıyor.

Şahin: Yani geldiğin noktayı, hayallerinin peşinde koşmaya borçlusun ağabey… Peki bu süreçte sana yardımcı olan en güçlü yeteneğin neydi?

İbrahim: En büyük yeteneğimin bir şeyleri marka haline getirmek olduğunu düşünüyorum. Yani bir şeyleri hayal edip, sonra planlayıp, daha sonra da onları hayata geçirmek… En sonunda da yaptığınız işin, herkes tarafından bilindiğini ve kullanıldığını görmek. Bunlar olurken yaşadığınız his inanılmaz. Beni motive eden en büyük şey bu. Ben bundan besleniyorum. :)

"Ortaklıklar ile büyümeye inanıyorum":

Şahin: Son zamanlarda seni epey yoğun görüyoruz, hatta neredeyse hiç göremiyoruz. Peki zamanını nasıl planlıyor, bu kadar şeye nasıl yetişiyorsun?

İbrahim: Ben ortaklıklar ile büyümeye inanan biriyim. Gerçekleştirdiğimiz çoğu projemizde güvendiğimiz ortaklarımız var, yönetimin önemli bir kısmını onlara bırakıyorum. Bu beni oldukça büyük yüklerden kurtarıyor. Doğrudan yönetmem gereken projeler varsa, onları sıralamaya çalışıyorum. Bu sıralamayı büyüme potansiyeli en çok olandan, en az olana doğru yapıyorum.

Şu sıralar en çok vaktimi Masomo alıyor, Kafa topu 2 oldukça iyi gidiyor ve yakında çok güzel haberler duyurabiliriz. :)

Şahin: Bu röportaja platformun kurucusu sen olduğun için, röportajın “PR” faaliyeti olduğunu düşünen okuyucularımız olacak. Aslında bu yanlış bir düşünce değil, yine de böyle düşünen okuyucularımız için konuya açıklık getirelim. Webtekno’ya başarılarınla gündem olmak nasıl bir duygu?

İbrahim: Farklı işler yapıp, kazandığınız başarılar ile yine kendi projelerinize konu olmak biraz enteresan ama tabi ki süper bir duygu. Soruna gelecek olursak, Webtekno’yu hiç kişisel PR faaliyetlerim için kullanmadım. Bu röportaj talebi de senden geldi, yoksa hiç aklımda olan bir şey değildi.

"İnsanlar kendilerini profesyonel şirketler gibi yönetmeliler":

Şahin: Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığın bir paylaşımda, günümüze “Emsali görülmemiş fırsatlarla dolu bir çağ…” demiştin, nedir ağabey bu fırsatlar?

İbrahim: İnternet ve mobil kullanımın bu kadar yaygın olduğu bir dünyada, sermaye olmadan 2 arkadaşın oturup, bir oyun, uygulama veya başka bir proje ile milyonlarca kişiye ulaşabildiği fırsatlardan bahsediyorum. Daha önce bu işler bu kadar kolay değildi, sermayeniz olmadan hiçbir şey yapamazdınız. Ama artık doğru zamanda doğru proje ile inanılmaz işler başarabilirsiniz. Bunu değerlendirmek ve global düşünmek çok önemli.

Peki “Herkes kendinin CEO’su olmak zorunda” derken, tam olarak neyi kastettin?

İnsanlar kendilerini de profesyonel şirketler gibi yönetmeliler. Herkes kendisi için uzun vadeli planlar yapmalı, riskler alabileceği yaşları değerlendirmeli ve ulaşmak istediği hedefleri olmalı. Bu hedefleri tutturmak ve yenilerini eklemek için de kendi kendilerinin CEO’su olarak, otokontrol mekanizmalarını güçlendirmeliler.

"Bilmem kim girişimci, sabah 6’da güne başlıyormuş klişesine çok gülerim":

Şahin: Peki başarının tanımı evrensel midir, yoksa her bireyin “başarısı” kendine mi özgü olur?

İbrahim: Evrensel bir başarı tanımı yoktur. Başarıya giden her yol farklı ve kişiseldir. En güçlü yanlarınızı, en tehlikeli zayıflıklarınızı bilmelisiniz. Nasıl öğrendiğinizi, başkalarıyla birlikte nasıl çalışabildiğinizi öğrenmeli ve buna göre plan yapmalısınız. Bilmem kim sabah 6’da güne başlıyormuş klişesine çok gülerim mesela. O güne sabah 6’da başlayınca kendinden iyi performans alıyordur, ben sabah 6’da kalkarsam hiç bir şey yapamayabilirim. Ben geç kalkmaktan hoşlanan biri olabilirim, gece daha iyi çalışıyor olabilirim, tüm düzenimi buna göre kurunca daha başarılı da olabilirim. O yüzden yine tekrarlıyorum, klişelere takılmayın ve kendinizi tanıyın. Siz, neyi nasıl yapınca kendinizi iyi hissediyorsanız öyle yapın. Bu sizin doğrunuzdur.

Şahin: Şimdi gelelim İzmo’ya. Bildiğimiz kadarıyla burası senin profesyonel iş dünyasındaki ilk göz ağrın. Buradan önce hayat senin için nasıldı, burası olduktan sonra nasıl şekillendi?

İbrahim: İzmo’nun yeri bende ayrı tabi ki. İlk şirketim ve tüm hikaye burasıyla başladı. İzmo’dan önce kalıplar arasında sıkışmış mutsuz biri iken, İzmo’dan sonra ise hayallerinin peşinden koşan mutlu bir girişimci olmaya başladım.

Artık İzmo’yu bir kuluçka merkezi gibi konumlandırıyorum. Yeni bir projemiz var ise İzmo çatısı altında başlıyor. Ofis, gerekli ekip desteği ve diğer tüm olanakları sağlıyoruz. Sonrasında da proje kendi ayakları üstünde durabilecek hale gelince yuvadan uçup kendi ofisine geçiyor. Kafa Topu, Teknostore böyle çıktı mesela. :)

Kafa Topu 2’yi global bir marka haline getireceğiz:

Şahin: Kafa Topu 2 artık bir marka oldu, biliyoruz ki ilk oyundan bu yana çok yol kat edildi. Masomo’nun bundan sonraki planları nedir?

İbrahim: Haklısın, Kafa topu 2 ülkemizde ciddi bir marka haline geldi ama hedefimiz, bu başarıyı global piyasada da kalıcı hale getirmek. Oyuncularımızın %55’inden fazlası yurt dışından. 2019 ile bu oranı arttırmayı hedefliyoruz.

Masomo şu an 40 kişilik bir ekip. 2019 yılında hedefimiz 60 kişiye ulaşmak. İzmir’de çok güzel bir ofis yapıyoruz. Hatta iddia ediyorum, Türkiye’nin en iyi ofisi olabilir. :) Merak edenler için bitince Webtekno youtube kanalında yayınlarız. :) Mart ayı içerisinde oraya geçmeyi planlıyoruz. Yeni ofisimizde hem keyifli hem de severek kafa topu 2’yi geliştirmeye ve iyileştirmeye devam edeceğiz. Şu an üzerinde çalıştığımız yeni bir oyun daha var. Uzun vadeli hedefimiz ise 2020 ve 2021’de olmak üzere iki yeni oyun daha çıkarmak.

"En büyük hayalim, Türkiye'den de global başarıların sıklıkla çıkabileceğini ispat etmek":

Şahin: En büyük hayalin ve en büyük tutkun nedir, neden?

İbrahim: En büyük hayalim Türkiye’den de global başarıların sıklıkla çıkabileceğini ispat etmek ve kendi adımı da bunu başaran girişimcilerin arasına yazdırmak. En büyük tutkum ise yukarıda da söylediğim gibi, yeni yapacağım projeler ile aynı başarıları tekrarlamak. Beni ben yapan ve bana en büyük hazzı veren şey bu.

Şahin: En zayıf yönün, en güçsüz tarafın ne? Bunlarla nasıl başa çıkıyorsun?

En zayıf yönüm denemez ama projelerimizle ile yaşayan biri olarak, aileme ve dostlarıma yeterli zaman ayıramıyorum.

Nasıl yapacağınıza başkaları değil, siz karar verin:

Şahin: Türkiye’deki girişimcilik dünyasında başarılı olmak isteyenlere, özellikle söylemek istediğin şeyler var mı?

Geçen gün yazdığım gibi: Yeterince hırsınız, motivasyonunuz ve zekanız varsa, hangi kademeden başlamış olursanız olun, yaptığınız işte zirveye ulaşabilirsiniz. Kendinize inanın, kendinizi tanıyın ve nasıl yapacağınıza başkaları değil, siz karar verin.

Şahin: Bu röportajı yapmamızı sağlayan, daha da önemlisi Webtekno’yu, İzmo’yu ve Masomo’yu bugünlere getiren değerli takipçilerimize ve okuyucularımıza teşekkür etmek de senin hakkındır ağabey, lütfen buyur.

İbrahim Akman: Bizi okuyan, takip edenler ile aynı şeyleri izliyor, aynı şeylere gülüyoruz. Çok fazla ortak noktamız var, bu yüzden samimiyetimiz onlarla bütünleşiyor. Yaptığımız işleri destekleyen ve bizleri takip eden herkese çok teşekkürler.

Webrazzi Ödülleri 2018'de Yılın Girişimcisi dalında İbrahim Akman'a, girişimcilerinden olduğu Masomo ve Kafa Topu 2'ye oy vermek için buraya tıklayabilirsiniz. İbrahim Akman'a buradaki Twitter adresinden ulaşmak mümkün.

Takipte kalın :)