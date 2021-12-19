Faroe Adaları'na Vikinglerden Önce Ayak Basıldığı Öğrenildi

Kaşif Vikinglerin dünyanın dört bir yanına açılıp yeni yerler keşfettiği biliniyor. Bu yerlerden biri de Kuzey Atlantik’teki Faroe Adaları’ydı. Ancak yeni bulgular, adaları Vikinglerden yüzlerce yıl önce keşfeden insanlar olduğuna işaret ediyor.

Kuzey Atlantik’te yer alan Faroe Adaları’nın uzunca bir süre ilk kez Vikingler tarafından keşfedildiği düşünülüyordu. Fakat bu teori, elde edilen yeni bilgilerle değişmek üzere olabilir. Kaşif Vikinglerin 800’lü yıllarda İzlanda ve Grönland’da yerleşim yerleri kurdukları bilinen bir gerçek. Bilim insanları, ayrıca Faroe Adaları’nın da bu yıllarda Vikingler tarafından ziyaret edildiğini biliyor. Ancak ilk yerleşimcilerin bu tarihten 300 yıl önce kadar yaşadığı keşfedildi.

Adalardaki araştırmalarını sürdüren bilim insanları, şu ana dek Vikingler dışında insan kalıntılarına rastlamış değil. Ancak yapılan son çalışmalarda bir göl tabakasında ‘koyun DNA’sına’ rastlandı. 500’lü yıllara ait olduğu düşünülen bu DNA kalıntısı, yalnızca insanlar tarafından adaya getirilmiş olabilecek bir koyun türüne ait yağ dokusuydu. Bu da Faroe Adaları’nın Vikinglerden önce de insanlara ev sahipliği yaptığına dair kesin bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Tarihi belgeler de bu keşfi doğruluyor:

Faroe Adaları’nda Vikinglerden önce insanların ayak bastığına dair teoriler pek de yeni sayılmaz. Ancak bu keşif, şu ana kadarki en kesin ve sağlam kanıtlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Buna ek olarak, 800’lü yıllardan çok önce keşişler tarafından yazılan tarihi belgeler de Kuzey Atlantik Adaları’nda insanların yaşadığına dair bilgiler sunuyor. Ancak akıllara şu soru gelebilir: İnsanlar yaşadıysa yerleşkeler nerede?

Araştırmacılar, adada yeterince düz alan olmaması sebebiyle yerleşke kurmanın bir hayli zor olacağını; kurulan yerleşkelerin de zamanla yıkılıp Vikingler tarafından baştan yapılmış olabileceğini ifade ediyor. Vikinglerden önce bu adalarda yaşayan insanların kim oldukları ve nereden geldikleri hakkında henüz bir bilgi elde edilmiş değil. Ancak bir teoriye göre bu insanlar Keltler olabilir. Ayrıca 2013 yılında bir Viking yerleşkesinde bulunan ‘kömürleşmiş arpa parçaları’ da 500’lü yıllara dayanıyordu. Araştırmacıların göl kenarında bulduğu koyun DNA’sıyla birlikte de Faroe Adaları’nın Vikinglerden önce keşfedildiği kesinlik kazandı.