Neden Var Olduğumuzu Anlamamızı Sağlayacak Yöntem Açıklandı

Bir grup fizikçi, neden var olduğumuzu anlayabilmek için yeni bir yöntem modeli oluşturdu. Bilim insanları, bugünkü bildiğimiz anlamıyla evreni oluşturan büyük patlama sırasında oluşan kuantum nesnelerini inceleyerek var olma sebebimizi açıklayabileceklerini ifade etti.

İnsanlık, tarih boyunca belki de en çok neden var olduğumuzu sorguladı. Bu soruya verilen cevaplar ya da soru sorma yöntemleri, insanlığın bugününü oluşturdu.

Teorik fizikçilerden oluşan bir araştırma ekibi, insanlığın neden var olduğu sorusunun cevabını nasıl bulacaklarını bildiklerini iddia etti. Fizikçiler tek yapılması gerekenin, samanyolundaki “Q topları” olarak da bilinen tuhaf kuantum nesnelerinin ürettiği yer çekim dalgalarını tespit etmek olduğunu belirtti.

"Q Topları" varlığımızın nedenini kanıtlayabilir

Fiziksel İnceleme Mektupları Dergisi'nde yayınlanan yeni bir makalede bilim insanları, varlığımızın potansiyel bir nedeninin evrende 13,8 milyar yıl önce gerçekleşen büyük patlamadan sonra oluşan teorik "topaklar" yani "Q toplarının" varlığı olduğunu açıkladı. Evrenin Fiziği ve Matematiği Enstitüsü'nden Fizikçi ve çalışmanın baş yazarı Graham White, "Bu topaklara Q topları denir. Onlar sadece alan yığınlarıdır" dedi. White’a göre evren genişledikçe, bu Q topları etrafta asılı kaldı. Ve sonunda, evrenin önemli parçası haline geldi.

Evreni bir bütün olarak ele alan bilim insanları Kozmologlar, evrenin başlangıcından bu yana eşit miktarda madde ve antimaddenin üretildiğinden emindirler. Maddenin her türünün karşıt özelliklere sahip bir de antimadde ortağı da var. Madde ve antimadde etkileşime girdiğinde birbirini yok eder. Parçacık fiziğine göre; evrenin dokusu, her biri uzaydaki tüm noktalarda bazı özellikleri tanımlayan farklı kuantum alanları ile kaplıdır. Bu alanlardaki dalgalanmalar, fiziksel gerçekliğimizi oluşturan temel parçacıkların ortaya çıkmasına neden olur. Bu ise gerçek varlığımızı daha da gizemli hale getiriyor.

Baş yazar Graham White, heyecan verici bir noktada olduğumuzu belirterek; “2030’larda bu yerçekimi dalgalarını görebileceğimiz bir sürü makine var” dedi. Onları görmenin heyecan verici olacağını dile getiren White, bu Q topları adlı nesneler gerçekten var ise yer çekimi dalgaları kullanılarak tespit edilebileceğini dile getirdi.