Kuzey Kore'den Nükleer Silah Söylentilerine Neden Olan Hamle

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Kuzey Kore'nin 2018 yılından beri çalıştırmadığı Yongbyon Nükleer Reaktörü'nü yeniden devreye aldığını duyurdu. Kuzey Kore'den konuyla ilgili açıklama gelmezken uzmanlar, Kuzey Kore'nin yeni nükleer silahlar geliştirmek için böyle bir hamle yaptığını düşünüyorlar.

Tam anlamıyla diktatörlük anlayışının hakim olduğu Kuzey Kore, tüm dünyayı endişelendiren bir karar aldı. 2018 yılından beri kapalı durumda olan Yongbyon Nükleer Reaktörü, alınan bir karar ile yeniden çalıştırılmaya başladı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan gelen açıklamalarda yer alan bir detay ise Kuzey Kore'nin yeni silahlar üzerinde çalışıyor olma ihtimalini ön plana çıkarıyor.

Kuzey Kore, Yongbyon Nükleer Reaktörü'nü neden yeniden çalıştırmaya başlattığına dair bir açıklama yapmadı. Ancak bu hamlenin Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararlara aykırı oluşu, özellikle de ABD'nin dikkatini çekmiş durumda. Kuzey Kore'nin bir numaralı düşman olarak gösterdiği ABD'den bir yetkili; "Yaşanan gelişmeler Kuzey Kore’yi nükleerden arındırmak için diyalog ve diplomasiye acilen ihtiyaç olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: Kuzey Kore, nükleer silah geliştiriyor olabilir

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamalarda, çalışmaların temmuz ayı başı itibarıyla başlatıldığı ifade edildi. Tesiste soğutucu suyun tahliyesi gibi hareketlilikler olduğunu tespit eden yetkililer, laboratuvarlarda plütonyum ayrıldığını belirtiyorlar. Kuzey Kore'nin attığı adımı endişe verici olarak nitelendiren Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, "Bu adım, Kuzey Kore’nin nükleer silah yelpazesini genişletmesine sebep olabilir." dedi.

Elinde bulundurduğu nükleer silahlarla tüm dünyayı tehdit etme cüretinde bulunan Kuzey Kore'nin konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı bilinmiyor. Ancak Kim Jong-Un yönetimindeki ülkenin bugüne dek yaptığı nükleer silah çalışmaları, bundan sonra da benzer işlere imza atılacağının açık bir göstergesi. Nükleer silahların bir süre sonra tüm dünyanın başına iş açacağı aşikarken uluslararası kamuoyunun Kuzey Kore'ye nasıl tepki göstereceği, henüz net değil.