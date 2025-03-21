Lamborghini, 2024 yılına ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Şirket hem satışlarda hem de gelirlerde rekor kırdı. Markanın en çok tercih edilen modeli ise Urus'tu.

İtalyan süper otomobil üreticisi Lamborghini, dün bir etkinlik düzenledi ve 2024 yılına ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Şirketin yaptığı açıklamalar, Lamborghini'nin rekor gelir elde ettiğini gözler önüne serdi.

Lamborghini, oldukça hareketli bir yılı geride bıraktı. Zira şirket, geçtiğimiz yıl 10.687 satış yaparak rekor kırdı. Tabii bu durum, gelirlerde de rekor kırılmasını sağladı. Şirket, 2024 yılında yüzde 16'lık artışla 3,09 milyar euro kazanarak, tarihinde ilk kez 3 milyar euro'luk gelirin üzerine çıkmış oldu.

En çok tercih edilen Lamborghini: Urus!

Paylaşılan resmî verilere göre Lamborghini, geçtiğimiz yıl en çok Urus sattı. Bu bağlamda; 5.662 adet Urus, 3.609 adet Huracan ve 1.406 adet de Revuelto satan firma, sadece 10 adet de Aventador sattı. Bu arada; Urus satışlarının bir önceki yıla göre azaldığı bildirildi.

Lamborghini'nin açıkladı satış rakamları ve gelirle ilgili aktarabileceklerimiz bu kadar. Bakalım ABD'nin Avrupa'ya yönelik gümrük vergileri İtalyan firmanın 2025 yılı satışlarını nasıl etkileyecek...