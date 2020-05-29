Milyonlarca hayranı olan Lego, yeni araç seti Lamborghini Sian'ı duyurdu. Lamborghini'nin ilk elektrikli aracı olan ve sadece 63 adet üretilen Sian, artık Lego hayranları tarafından satın alınabilecek. Sian, Lego'nun bugüne kadar piyasaya sürdüğü en pahalı araç seti olarak karşımıza çıkıyor.

Otomobil sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Lamborghini'nin "Sian FKP 37" modeli için lisanslı bir Lego seti piyasaya sürüldü ve bu set, bugüne kadar piyasaya sürülen en pahalı Lego araç seti olarak karşımıza çıkıyor.

Lamborghini'nin Sian modeli, yaklaşık bir yıl önce duyuruldu. Bu araç, şirket için büyük bir öneme sahipti çünkü Lamborghini, tarihinde ilk kez elektrik motorlu bir araç tasarlamıştı. Üstelik bu araçtan sadece 63 tane üretildi ve üretilen araçlar duyurulduğu an tükendi. Yani şu an milyonlarca dolarınız olsa da bu araca sahip olamıyorsunuz. Ancak artık, Lamborghini'nin Sian FKP 37'si için hazırlanmış bir Lego takımı var ve isterseniz, bu takıma sahip olabilirsiniz.

Karşınızda, Lamborghini Sian için hazırlanan Lego takımı

Lego'nun Sian için hazırladığı takım, irili ufaklı tam 3.696 parçadan oluşuyor. Bu parça sayısı, 2018 yılında piyasaya sürülen Bugatti Chiron Lego takımından tam 97 parça daha fazla. Bu fark, Lego'nun bugüne dek piyasaya sürdüğü en pahalı araç setinin Lamborghini olmasının esas nedeni. Lego, yeni takımının tam 380 dolar (yaklaşık 2.600 TL + vergiler) olacağını ifade ediyor.

Lego, Bugatti Chiron'da olduğu gibi Lamborghini Sian'da da tüm detayları düşünmüş. Öyle ki bu setin kapıları açılıyor, iç mekan tasarım oluşturulabiliyor ve hatta istenirse motor parçaları bile ekleniyor. Ayrıca Lamborghini hayranları, isterlerse bu Lego'nun arka kanatlarını da yükseltebiliyorlar. Tüm bunlara ek olarak eğer bu takımı birleştirmeyi başarırsanız, sevdiklerinize göstermeden önce bir örtü ile kamuflaj yapabiliyorsunuz.

Lamborghini'nin Sian'dan sadece 63 adet ürettiğinden bahsetmiştik. Neyse ki Lego, Lamborghini'den biraz daha farklı bir yaklaşım sergiliyor. Şirket, ürünün satıldığı süre boyunca seri üretimde kalacağını ve isteyen herkesin bu özel takıma sahip olabileceğini vurguluyor. Lego'ya göre 380 dolar değerindeki bu takım 1 Haziran, yani pazartesi günü itibarıyla piyasaya sürülecek.