Danimarkalı oyuncak üreticisi Lego, aradan geçen yıllar içerisinde pek çok farklı set üretti. Bu setler arasında en çok ilgi çekenler arasında ise tartışmasız otomobil setleri yer alıyor. Bu setlerin en dikkat çekicilerini sizin için derledik.

Lego, pek çok insan için vazgeçilmez bir tutkudur ve sıradan bir oyuncak olmanın ötesine çoktan geçmiştir. Çocukluğumuzda hayal gücümüzü geliştiren, yetişkinlerin de sık sık koleksiyonunu yaptığı bu plastik tuğlalar, farklı alanlarda hayal gücümüzü harekete geçiriyor.

Uzun yıllar önce Lego City ile başlayan set üretme macerasına filmlerden spor müsabakalarına, arabalardan dizilere pek çok kategori ile devam eden firmanın otomobilleri de her zaman için büyük ilgi çekiyor. Bu setlerin en güzellerinden bir derleme yaptık.

Bugatti Chiron

Bugatti Chiron kendi başına bir efsanedir. Pek çoğumuzun değil satın almak, canlı canlı görmesi bile zor olan bu otomobilin plastikten bir kopyasını kendi ellerimizle inşa etmemiz mümkün. Tam 3,599 parçadan oluşan Lego Bugatti Chiron, 1:8 ölçeğinde bir model. Araca sadık kalınarak hazırlanan sette 16 hareketli pistona sahip W16 motoru, 8 vitesli şanzımanı kendimiz bir araya getiriyoruz.

Tabii bir de bu var:

Volkswagen T1 Camper Van

Hippi minibüsü olarak da bilinen T1’in bir Lego versiyonu olmaması tabii ki mümkün değil. 1962 model T1 esas alınarak hazırlanan bu modelin uzunluğu 30 santimetre ve tam 1334 parçadan oluşuyor. Aracın çatısı ve arka kapıları da açılabiliyor.

Porsche 911 RSR

Lego Technic serisine dahil olan Porsche 911 RSR modeli 1580 parçadan oluşuyor ve oldukça gelişmiş bir model. Aracın diferansiyeli, bağımsız süspansiyonu çalışıyor ve altı silindirli boxer motoru hareket ettirilebilen parçalardan oluşuyor. Kapıları açılan ve çalışan bir direksiyon modeli olan otomobil modeli efsaneler arasında yer alıyor.

Ford Mustang

Bir başka efsane olan klasik Ford Mustang de Lego Creator serisine dahil olan modeller arasında yer alıyor. Aracın meşhur mavi beyaz renkleri bu modelde korunuyor. Ayrıca bu modelden çıkan ekstra parçalarla otomobili modifiye etmek de mümkün oluyor. Set 1471 parçadan oluşuyor.

Land Rover Defender

Land Rover’in görece yeni modellerinden olan Defender da bir Lego versiyonuna sahip. Aslında bu modelden daha önce de bahsetmiştik. 2573 parçalık set, üç diferansiyelli bağımsız süspansiyonu ve sofistike vites kutusuyla öne çıkıyor.

Volkswagen Beetle

Yeterince nostaljik hissetmediyseniz bir de Volkswagen Beetle’ın Lego versiyonuna göz atın. 1167 parçalık bu otomobil, 1960’lardaki modellere göre üretildi. Konsept olarak ise sörf seçildi. Aracın içindeki dört silindirli motoru da setin bir parçası. Ayrıca aracın üstü açılabiliyor.

James Bond Aston Martin DB5

James Bond filmlerinde pek çok olağanüstü otomobil görsek de içlerinde en ikonik olanları arasında, 1964 yapımı Goldenfinger filmindeki Aston Martin DB5 yer alıyor. Bu modelin Lego yorumu ise tam 1:8 ölçeğe, pek çok James Bond cihazına ve fonksiyonel fırlatma koltuğuna sahip. Setin içinden 1295 parça çıkıyor.

1989 Batmobile

Beyaz perdenin müdavimi süper kahramanlardan Batman’in kullandığı pek çok otomobil var. Aslında Nolan üçlemesinden tandığımız Tumbler da bu listeye girebilirdi ama 1989 Batmobile, söz konusu Lego setleri olduğunda çok daha ikonik. Orijinaline epey yakın görünüme sahip olan bu araç tam 3306 parçadan oluşuyor. Yani listedeki pek çok araçtan daha fazla parçaya sahip.

Top Gear Rally Car

Bu model, parça sayısı olarak baktığımızda en az parçaya sahip olan setlerden biri ve yalnızca 463 parçadan oluşuyor. 26 cm uzunluğundaki aracı bir defa inşa ettikten sonra Lego Technic Control+ uygulamasıyla uzaktan kumanda etmek mümkün oluyor.

Creator Expert MINI Cooper

Bir film İngiltere’de geçiyorsa mutlaka üç beş tane gördüğümüz MINI Cooper’ın da tabii ki bir Lego modeli var. Hatta aracın bagajına koymamız için bir piknik seti bile bulunan bu set, 1077 parçadan oluşuyor. Aracın görünüşü korunsa da Lego bu modeli modifiye etmeye de uygun olarak tasarladı.

Getaway Racer Lego Car

Lego Technic serisi çok etkileyici modellere sahip. Bunlardan biri de, özellikle eski otomobilleri ve modifiyeyi seviyorsanız, içinizde sönmeyen bir Hot Rod ateşi varsa Getaway Racer. Geri çekmeli motora sahip olan bu araç hemen her zeminde gidebilecek lastiklere de sahip. Bulması zor olsa da genç Lego severler için ideal bir model ve sadece 170 parçadan oluşuyor.