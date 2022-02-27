Dünyaca ünlü porno yıldızı Lana Rhoades'un, takipçilerini bir NFT projesiyle dolandırdığı iddia edildi. İddiaları yalanlayan Rhoades, olayın duyulmasının ardından Twitter hesabını kapattı.

Son zamanlarda kripto para dolandırıcı vakalarının sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Bu dolandırıcılık vakalarına, sosyal medyada geniş bir kitleye hitap eden ünlülerin isimleri de sık sık karışıyor.

Adı bir dolandırıcılık vakasına karışan son isim ise dünyanın en ünlü pornocularından Lana Rhoades oldu. Rhoades’un takipçileri, yetişkin film aktrisini ‘dolandırıcılıkla’ suçladı.

Projeden beklediğini bulamayınca parayı alıp kayıplara karıştı

Bir süredir kişilerin fotoğraf ve videoları karşılığında para topladığı bir platform olan OnlyFans aracılığıyla para kazanmakta olan Rhoades, başarısız olan bir NFT projesinin ardından takipçilerini dolandırmakla suçlanıyor. Kendince başarılı olacağını iddia ettiği bir koleksiyonla kripto piyasasına giriş yapan ve takipçilerini bu projeye yatırım yapmaya teşvik eden Rhoades’un, takipçilerini 1,5 milyon dolardan daha fazla dolandırdığı iddia ediliyor.

Ocak ayının son haftasında ünlülerin animasyonlarının gösterildiği “Cryptosis” isimli proje hayata geçmiş; Rhoades, hayranlarına bu NFT planının başarılı olacağına ve onlara güzel bir yatırım getirisi sağlayacağına dair söz vermişti. Yatırımcılarını Sandbox veya Descentraland gibi Metaverse video oyunlarındaki mülklerle ödüllendireğinin garantisinin verildiği NFT programında, tazmin olarak birkaç benzersiz NFT parçasının satın alınması dahil edilmişti.

Instagram'da 16,8 milyonluk ciddi bir takipçi kitlesi bulunan Rhoades, NFT planının kademeli bir şekilde değerleneceğine dikkat çekmişti. Aslında Rhoades'un amacı, NFT projesini diğer ünlülere ulaştırmaktı; ancak projeye olan güven eksikliğinden dolayı Rhoades amacına ulaşamadı ve proje değer görmedi. İddialara göre projeden beklediğini bulamayan Rhoades ise çok büyük bir parayla kaçtı.

Rhoades, dolandırdığı yatırımcılardan Rusya-Ukrayna çatışması gibi önemli şeylere odaklanmasını rica etti

Birkaç YouTuber'ın bu konuda konuşmasına rağmen Rhoades’un kripto dolandırıcılığının halka duyurulması birkaç saat sürdü. Olayın duyulmasının ardından Twitter hesabını kapatan Rhoades, içerik oluşturucuların fikirlerinden bıktığını ve içerik oluşturucuların yalnızca izleyicilerin dikkatini çekmeye çalıştığını ima ettikten sonra Twitter hesabını sildi.

Rhoades savunmasında ise bazen NFT tabanlı kripto yatırım projelerinin başarılı olmayabileceğini; ancak bunun bir dolandırıcılık olduğu anlamına gelmediğini kaydetti. Buna ek olarak Rhoades, yatırımcılarından NFT planı hakkındaki görüşlere değil, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar gibi daha önemli şeylere odaklanmalarını rica etti.

Ancak olaya dahil olan müfettişler, Rhoades’un savunmasının aksine, durumdan şikayet eden birçok yatırımcının Rhoades tarafından dolandırılmış olduğunu ifade etti. Anonim kalmayı tercih eden bir kurban ise bir Lana NFT parçasına yaklaşık 4000 dolar harcadığını ve artık görüntünün hiçbir değeri olmadığını itiraf etti. Buna karşılık Rhoades’u savunanlar ise Rhoades'un yaşadığı taciz nedeniyle NFT programından kaçtığını öne sürdü.