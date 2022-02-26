NFT çılgınlığı, akıl sır erdirmesi son derece zor bir noktaya doğru sürükleniyor. NFT yaratmak isteyen bir sanatçı, Lamborghini'sini havaya uçurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan NFT (non-fungible token) çılgınlığı gün geçtikçe biraz daha akıl almaz bir hal almaya devam ediyor. Bildiğiniz üzere NFT’ler yüz binlerce, hatta milyonlarca dolar karşılığında satılabiliyor.

NFT furyasına kendisini biraz fazla kaptıran bir sanatçı da kendisine ait 2015 model Lamborghini Huracan’ınını NFT uğruna patlayıcılarla havaya uçurdu. İşlem için kaç adet patlayıcı kullanıldığı belirtilmezken, sanatçının patlama anında tüm parçaları yakın çekimde kaydettiği ve bu parçaları NFT olarak satacağı ifade edildi.

Patlama esnasında 999 adet video kaydedildi

SHL0MS isimli sanatçının, “en tatmin edici görselliği” elde etmek amacıyla oldukça çaba serf ettiği ve proje kapsamında toplamda 999 adet yavaş çekim video kaydedildiği belirtildi. Her biri kendine has bir NFT haline gelecek olan bu videoların 25 Şubat’ta başlayacak olan açık artırmada uçuk fiyatlara satılması halinde ise sanatçının, kaybettiği Lamborghini’sinden çok daha fazlasını kazanması muhtemel gibi duruyor.

Bunun olması için SHL0MS’un yapması gereken tek şey, arabasını patlatarak elde ettiği NFT’lerine tanesi 230 dolar, yani 3179 TL'den satıcı bulabilmek. Açıkçası SHL0MS'un bu parayı verecek birileri bulmakta pek de zorlanacağını sanmıyoruz.

Projenin tahmini satış fiyatının ne olacağı henüz meçhul; ancak NFT furyasının ne kadar büyüdüğü ve gördüğü ilgi göz önüne alındığında sanatçının kendisine rahatça daha üst model bir Lamborghini alabileceği söylenebilir. İlk çıktığı zamandan bu yana insanların oldukça ‘anlamsız’ denebilecek NFT’ler için ödedikleri para düşünüldüğünde eminiz ki patlamış bir Lamborghini’ye ait parçalara yüksek miktarda para ödeyecek birileri de olacaktır.