Land Rover, tamamen restore edilmiş bir Land Rover Defender V8 ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Bazı otomobil modelleri oldukça popüler oluyor ve otomobilseverler de üreticiler de bu modellerden öyle kolay kolay vazgeçemiyor. Land Rover'ın duyurduğu Land Rover Defender V8 de bu araçlardan biri olarak dikkatleri üzerinde topladı.

Klasik off-road aracının bu yeni versiyonu, kaputun altında yeni bir V8 motoru ile geliyor. Öte yandan bu araç tam olarak yeni bir araç da değil. Bu modelde, 2012-2016 yılları arasında üretilmiş diğer araçlardan toplanan parçalar kullanıldı. Bu durum ortaya oldukça nadir bir araç çıkardı.

Elle restore edildi

Land Rover'dan yapılan açıklamada bu aracın elle restore edildiği belirtildi. Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen bu restorasyon hakkında konuşan firmanın Works Bespoke departman sözcüsü, donör araçların özenle seçildiğini ve araca atmosferik bir V8 motor takıldığını söyledi. Bu motor 405 beygir güce ve 515 Nm torka sahip. Motora bir de sekiz ileri otomatik vitesli şanzımana sahip.

Araçta ayrıca devrilme çubukları, dört pistonlu Alcon frenler, 3,5 inçlik dokunmatik ekrana, uydu navigasyonuna ve dijital radyoya da sahip. Elbette ki bu modelde çok sayıda kişiselleştirme seçeneği de bulunuyor. Hem yeni hem eski Defender, neredeyse her noktasında deriler ile dikkat çekiyor.

Öte yandan Land Rover, Defender V8'i gerçekten yüksek bir fiyata satmayı planlıyor. Aracın fiyatı en az 263 bin dolar olacak. Yani bu aracın ülkemize gelmesi hâlinde fiyatı, vergilerle birlikte en az 23 milyon 645 bin TL'den başlayacak.