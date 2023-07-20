Aramızda “bir şey yaptığım da yok, nereye gidiyor ki bu paralar?” diye düşünenlerimiz varsa toplansın. Bu içeriğimizde, göze batmayan harcamalarımızın cebimizde yarattığı asıl etkiyi ortaya çıkartıyoruz.

Gerçekten aslında çok da bir şey yapmıyoruz. Örneğin her gün dışarıda bir bardak latte içmek ne kadar büyük bir harcama olabilir ki? Latte keyfimiz günlük olarak küçük bir harcama olsa da yıllık olarak baktığımızda bizleri biraz üzebiliyor.

Amerikalı bir yazar olan David Bach tarafından ortaya atılan “latte faktörü” kavramı, işte tam olarak latte içmek, dergi ya da dizi platformu üyelikleri ve benzeri gibi ciddiye almadığımız küçük harcamaların hayatımıza olan büyük etkisini gözler önüne seren bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.

Latte faktörüne göre, küçük giderler zamanla daha büyük giderlere dönüşüyor.

Çoğumuzun rutini haline gelen kahve tüketiminin günlük harcamalarımızın değişmez bir parçası olduğu gerçeğinden yola çıkan David Bach, bu gerçeği günlük kahve harcamalarımız üzerinden örneklendirerek bu kavramın adını latte faktörü olarak isimlendiriyor.

Bach’a göre, kişiler finansal bir hedefe ulaşmak istiyorsa bu tarz küçük harcamalarını gözden geçirmeli!

Gözden kaçan ufak harcamaların uzun vadede çok büyük tutarlara ulaştığını savunan Bach, bir birikim hedefi olan insanların, dışarıda kahve içmekten tutun da Netflix üyeliğine kadar uzanan çeşitli küçük harcamalarından tasarruf ederek bu hedeflere yaklaşacağını savunuyor.

Yani kısaca, gelirinizde artış sağlayacak bir gelişme olmasa bile, küçük giderleri kısarak yine de tasarruf ederek birikim yapmanın mümkün olduğunu söylüyor.

Aslında konunun özü, istediğimiz birikime ulaşmak adına harcamalarımızı daha bilinçli yapmak!

Ufak ve vazgeçilebilir harcamalardan kısarak ya da bu harcamaları tamamen ortadan kaldırarak birikim yapmanın mümkün olduğunu savunan latte faktörüne göre, harcamaları takip etmek ve kıstığımız harcamalardan ettiğimiz tasarrufu başka şeylere harcamayarak bir hesaba yatırmamız öneriliyor.

Starbucks’tan 39 TL’ye aldığımız küçük boy filtre kahve üzerinden biraz bu kavramı inceleyelim.

Her gün Starbucks veya türevi bir yerden kahve içmenin haftalık maliyeti 273 TL. Aylık olarak baktığımızda ise bu maliyet 1.170 TL oluyor.

Yıllık maliyet ise 14.235 TL olarak karşımıza çıkıyor. İşte latte faktörü olarak anlatılan kavram tam olarak bu!

Siz de kendi latte faktörünüzü buradan hesaplayabilirsiniz.

En ucuz kahvelerden biri olan filtre kahve için durum bu şekildeyse, daha pahalı seçenekler için durumu siz düşünün artık…