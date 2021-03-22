Film, Dizi ve Çizgi Romanlara Gönderme Yapılan LoL Skin’leri

Oyun dünyasında Skin (Kostüm) işini bu denli ilerletebilen sayılı oyun bulunuyor. Bu oyunların başında gelen League of Legends; çizgi romanlara, popüler kültür öğelerine, filmlere, dizilere ve diğer oyunlara gönderme yaptığı birçok Skin’e sahip. Bu içeriğimizde popüler kültürden esinlenilen LoL Skin’lerine yakından bakıyoruz.

Dota’yı tahtından ederek MOBA oyunlarının göz bebeği ve en popüleri olan League of Legends, her açıdan rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. Özellikle karakter özelleştirmesi bakımından benzersiz bir iş ortaya koyan LoL’de; popüler kültüre, dizilere, filmlere ve daha birçok popüler karaktere gönderme yapılan birçok Skin bulunuyor.

Eski halk masallarından tutun; çağımızın efsane olmuş filmlerine, dizilerine, çizgi romanlarına ve aklımıza gelebilecek daha birçok alandaki başarılı işe gönderme yapan bir LoL Skin’i bulabiliyoruz. Hazırsanız hep beraber sizler için derlediğimiz popüler kültüre gönderme yapan LoL Skin’lerine yakından bir göz atalım.

Popüler kültüre gönderme yapan LoL Skin’leri:

Jaximus

Kötü Kurt Warwick

Annie Harikalar Diyarı'nda

Mayhoş Lulu

Nottingham'lı Ezreal

Çöl Baronu Rumble

King Rammus

Demacia Vice Garen

Donmuş Shen

Seçilmiş Kişi Master Yi

Silahşör Twisted Fate

Ryze Amca

Grisakal Veigar

Doktor Kennen

Deşergeçer Akali

İngiliz Fiddlesticks

Kont Kledula

Nosferatu Vladimir

Nunu ve Willump Canavarı

Savaş Tavşanı Riven

Jaximus

Jaximus direkt Skin’i direkt ismiyle bizlere hangi popüler kültür karakterinden esinlenildiğini gösteren bir Jax Skin’i olarak karşımıza çıkıyor. Russell Crowe’un Gladiator filmindeki unutulmaz karakteri Maximus’tan esinlenilen Jaximus, özel efektlere pek sahip olmasa da herkesin aşina olduğu bir karakteri oyunumuza getirerek hoş bir dokunuş sağlıyor.

Kötü Kurt Warwick

Kötü Kurt Warwick, Kırmızı Başlıklı Kız hikâyesinden esinlenilen üç kostümün en komik olanı. Hikâyedeki kötü kurdun, Kırmızı Başlıklı Kız’ın büyükannesi kılığına girdiği anı temsil eden bu Skin’in görselinde yine aynı seride çıkan Kırmızı Başlıklı Annie’nin küçük bir fotoğrafını da görüyoruz. Bu seride çıkan bir diğer Skin ise Kırmızı Başlıklı Kız’ı kurtaran oduncu kılığına girmiş Oduncu Sion.

Annie Harikalar Diyarı'nda

Alice Harikalar Diyarı'nda, hepimizin bildiği ve referanslarını her yerde gördüğümüz bir çocuk kitabı. Hakkında türlü türlü komple teorileri üretilen ve aslında bir çocuk kitabı olmadığı düşünülen Alice Harikalar Diyarı'nda, popüler kültürün ekmeğini yediği en önemli eserlerden biri. LoL'de de Alice rolünü Annie'den başkası üstelenemezdi. Annie'nin yanındaki tavşan kılığına giren korkunç Tibbers ise Alice Harikalar Diyarı'nda hakkında ortaya atılan korkunç teorileri temsil ediyor gibi duruyor.

Mayhoş Lulu

Listemizde eski halk masallarından esinlenilmiş bir diğer Skin Mayhoş Lulu, Hansel ile Gretel hikâyesindeki şekerden evi olan cadıyı temsil ediyor. Lulu gibi tatlı bir Yordle karakterin kötü bir cadı kılığına girmesi hoş bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Gerçi korkunç bir kurt adam Warwick büyükanne olabiliyorken, Lulu da pek tabi kötü bir cadı olabilir.

Nottingham'lı Ezreal

Nottingham’lı Ezreal Skin’i, bizlere oyun dünyasının en popüler oyunlarından olan Legend of Zelda diyarına doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Legend of Zelda’nın ana karakteri Link’ten esinlenilen Nottingham’lı Ezreal, aynı zamanda Robin Hood ile de benzerlikler taşıyor.

Çöl Baronu Rumble

LoL Skin’leri arasında, çağımızın en popüler kıyamet sonrası film serilerinden olan Mad Max’e gönderme yapan birçok Skin bulunuyor. Bu Skin’lerin en göze çarpanlarından biri de Çöl Baronu Rumble oluyor. Mad Max: Fury Road filmindeki baş kötü Immorten Joe karakterinden esinlenilen Çöl Baronu Rumble’ın İngilizce orijinal isminde Badlands takısı da bulunuyor. Bu Badlands takısı ise Mad Max: Fury Road’daki ünlü uçsuz bucaksız çöle gönderme yapıyor.

Kral Rammus

Kral Rammus Skin’ine her baktığınız “Ben bunu bir yerden hatırlıyorum” diyorsanız, haklısınız gözleriniz sizi yanıltmıyor. Zira King Rammus, birçoğumuzun çocukluğunda baş belası olan Super Mario bölüm sonu canavarı Bowser’dan esinlenilerek yaratılmış. Sizler de King Rammus alarak, tıpkı Bowser’ın daha size daha önce olduğu gibi diğer oyuncuların başına bela olabilirsiniz.

Demacia Vice Garen

1980’lerin unutulmaz televizyon dizisi olan Miami Vice, hâlâ popüler kültürde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Riot Games de Demacia Vice Garen ve Demacia Vice Lucian kostümleri ile bu sevilen dizinin havasını ve renklerini oyunumuza getiriyor. Bu iki kostüm ise Miami Vice dizisindeki sevilen ikili Dedektif Crockett ve Dedektif Tubbs’ı temsil ediyor.

Donmuş Shen

Donmuş Shen’i her gördüğümüzde aklımıza gelen şüphesiz tek bir karakter var; o da Mortal Kombat’tan Sub-Zero. Büyük ihtimalle telif haklarından dolayı resmi olarak belirtilmese de Donmuş Shen, Sub-Zero’nun neredeyse birebir klonu gibi duruyor. Shen’in bir diğer Skin’i olan Sarı Ceketli Shen de yine Mortal Kombat’taki Scorpion’dan esinleniliyor.

Seçilmiş Kişi Master Yi

Bu kadar popüler kültürde yer alan dizi, film göndermesi arasında Star Wars serisine de göndermeler olmasa olmazdı. Seçilmiş Kişi Master Yi genel olarak Star Wars’daki Jedi’ları temsil ederken, Karanlık Güç Jayce kostümü ise yine serideki Sith Lordlarını temsil ediyor.

Silahşör Twisted Fate

Alexandre Dumas’nın Üç Silahşörler romanından göndermeleri, hemen hemen her yerde görüyoruz. LoL’de eksik kalmayarak Üç Silahşörler temalı bazı Skin’leri beğenimize sunuyor. Her ne kadar Üç Silahşörler’in aslında dört tane olması gibi bir ironi bulunsa da LoL’de bu temada; Silahşör Twisted Fate, Kraliyet Muhafızı Fiora ve Nefer Gangplank olmak üzere üç farklı Skin bulunuyor.

Ryze Amca

Ryze Amca Skin’i LoL’de bulunan en bariz göndermelerden birisi. ABD’nin Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasında asker toplama amaçlı astığı posterlerde bulunan Sam Amca figüründen esinlenilen Ryze Amca kostümü, sırtında da Amerikan Bağımsızlık Bildirisi’ni taşıyor.

Grisakal Veigar

Büyük bir kartal üzerinde uçan gri sakallı ve asalı bir büyücü… Kim olduğunu hepimiz çoktan tahmin edebiliyoruz. Gri Gandalf’ı temsil eden Grisakal Veigar Skin’i Yüzüklerin Efendisi serisine en açık gönderme yapan kostümlerden biri. Bu seride yine Sauron’un gözünü temsil eden Zebani Vel’Koz ve bu sefer Ak Gandalf’ı temsil eden Aksakal Ryze gibi kostümler de bulunuyor.

Doktor Kennen

Doktor Kennen, orijinal ismiyle Kennen M.D., çok sevilen Fox dizisi House M.D.’ye açık bir gönderme olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar bir Yordle olsa da Doktor Gregory House’a bir hâyli benzetilen Doktor Kennen, House M.D. severlerin yüzünü güldürüyor.

Deşergeçer Akali

Film dünyasında ve popüler kültürde bir ikon hâline gelmiş Kill Bill filminde başrol The Bride’ın katliam yaparken giydiği kostümü hâlâ hatırlıyoruz. Deşergeçer Akali Skin’ine baktığımızda da The Bride’ın akıllara kazınan sarı kostümü karşımıza çıkıyor.

İngiliz Fiddlesticks

Orijinal ismi Union Jack Fiddlesticks olan İngiliz Fiddlesticks, belki de tarihin en bilinen seri katili olan Karındeşen Jack’i temsil ediyor. Kan dondurucu cinayetler işleyen ve en bilinen seri katillerden biri hâline gelen Karındeşen Jack’i ise Fiddlesticks’ten başkası canlandıramazdı.

Kont Kledula

İsmiyle gülümseten ve Drakula’ya bariz bir gönderme olan Kont Kledula, Drakula konseptli birçok kostümden belki de en komiği ve eğlencelisi olarak karşımıza çıkıyor. Drakula temasında Kont Kassadin, Kont Vladimir ve Drakula’nın oğlu Alucard’ı temsil eden Marki Vladimir gibi kostümler de bulunuyor.

Nosferatu Vladimir

Korku sinemasının sayılı klasiklerinden olan ve Drakula’nın Alman sinemasında çekilmiş dışavurumcu bir yeniden yazımı olan Nosferatu da LoL’de kendisine bir yer buluyor. Nosferatu Vladimir, filmdeki korkunç Kont Orlok kılığında karşımıza çıkıyor.

Nunu ve Willump Canavarı

Çok sevilen Pixar filmi Monsters Inc.’ye direkt gönderme yapan Nunu ve Willump Canavarı, bizleri adeta çocukluk günlerimize geri döndürüyor. Bu tatlı LoL Skin’inde Nunu Boo kılığında karşımıza çıkarken Willump da Sullivan kılığına giriyor.

Savaş Tavşanı Riven

Playboy dergisi sayesinde tavşanlar, popüler kültüre bambaşka bir şekilde yansımış durumda. Savaş Tavşanı Riven Skin’i de hepimizin bildiği Playboy Tavşanı’na direkt bir gönderme olarak karşımıza çıkıyor.

Popüler kültüre gönderme yapan LoL Skin’lerini sıraladığımız içeriğimizin sonuna geldik. LoL’de daha farklı göndermeler yapan yüzlerce kostüm bulunuyor. Doğal olarak bunların hepsini tek bir başlık altına toplamak imkânsız. Bu yüzden genellikle günlük hayatımızda gördüğümüz, bilinen şeylere gönderme yapan LoL Skin’leriniz sizlere aktarmaya çalıştık. Sizler de beğendiğiniz gönderme yapan LoL Skin’lerini bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.